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Вселяют страх во врагов: Порошенко поздравил СБУ с профессиональным праздником

Сегодня, 08:51

СБУ, по словам Главы государства, стала действенным механизмом для защиты безопасности государства

Фото: president.gov.ua
Вселяют страх во врагов: Порошенко поздравил СБУ с профессиональным праздником //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/28b/c68/5c928bc68494d.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/28b/c68/5c928bc68494d.jpeg Украина СБУ, по словам Главы государства, стала действенным механизмом для защиты безопасности государства

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с двадцать седьмой годовщиной создания. Поздравление Глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю Службу безопасности Украины с двадцать седьмого годовщиной создания! Мышцы, которые СБУ нарастила за эти последние 5 лет, вселяют страх во врагов и уверенность в украинское общество. СБУ стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и его граждан", – говорится в сообщении.

Президент поблагодарил личному составу СБУ за преданное служение Украине и пожелал им "непоколебимой веры в себя и в свое Отечество".

Напомним, ранее Петр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю 27-й годовщины создания СБУ рассказал, что Служба безопасности за последние пять лет предупредила более 200 терактов, разоблачила сотни предателей Украины, пресекла деятельность несколько агентурных сетей по стране. 

Также он напомнил об успешных спецоперациях контрразведки в августе и сентябре прошлого года, когда в свободную Украину были выведены двое т.н. "министров ДНР", а недавно – бывшая начальница танкового подразделения боевиков.

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Тег СБУ, Порошенко, годовщина, поздравление

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