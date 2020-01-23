Уступил свое место: Ермак рассказал о поступке Зеленского в Израиле

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский совершил красивый поступок в Израиле, уступив свое место на Всемирном форуме Холокоста людям, пережившим эту трагедию. Помощник главы государства Андрей Ермак отметил, что места украинской делегации попросили передать выходцам из Украины.

По его словам, Зеленский попросил организаторов форума передать места украинцам, пережившим Холокост.

"Узнав о том, что ко Всемирному форуму Холокоста большой интерес, но из-за ограниченного количества мест туда не могут попасть люди, прошедшие через эту страшную трагедию, президент принял решение отдать места украинской делегации этим людям. Они выжили, когда жить было сложнее всего, и помогали другим. И заслуживают на уважение и почтение больше всех. Мы узнали, что так поступили ещё некоторые министры Израиля. С нашей стороны мы просили, чтобы места были переданы выходцам из Украины, пережившим эту страшную трагедию", – сказал Ермак.

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В свою очередь сам Зеленский позже сообщил журналистам, что несколько министров из правительства Израиля отдали свои билеты людям, пережившим Холокост, а инициативу украинской делегации поддержал министр науки, технологий и космоса Израиля Офир Акунис. Президент напомнил, что каждый четвертый еврей, погибший во время Второй мировой войны, проживал в Украине.

"Главное, что мы чтим память, что мы находимся здесь и можем сказать теплые слова, поддержать. Для нас это тяжелая потеря, историческая трагедия. Я сказал: если мы можем, давайте отдадим наши приглашения", – сказал глава государства.

Напомним, накануне визита президента в Израиль начали ходить разговоры о его возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным, который также примет участие в форуме памяти жертв Холокоста. В Офисе президента Украины отмечали, что в планах такой встречи не было, хотя сам Зеленский допустил встречу с Путиным в Израиле.

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