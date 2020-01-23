Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,98

Зеленский допустил встречу с Путиным в Израиле

23 января, 03:19

Главной темой разговора с Путиным, по словам президента, будет обмен пленных

/ Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает встречу с президентом России Владимиром Путиным в Израиле для обсуждения вопроса взаимного обмена удерживаемыми лицами.

"Про вероятность этой встречи (с Путиным – Ред.) – может быть, так как есть вопросы об обмене пленными, и вопрос украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это",- сообщил журналистам Зеленский в среду в Давосе.

Также перед отбытием в Цюрих и далее – в Израиль президент Украины проинформировал, что на завтра-послезавтра у него запланировано много других встреч.

Реклама

Напомним, первая встреча президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным состоялась в Париже в декабре. Теперь в России пустили слух, что они могут встретиться в Израиле в ближайшие дни. В Офисе президента опровергли это и заявили, что такая встреча не планируется.

В тренде
Зеленский назвал самый неприятный момент на посту президента
Фото: facebook.comsluga95

У главы украинского государства в планах встречи с высшим руководством Израиля – президентом Реувеном Ривлином, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном. Также он примет участие в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста.

Отметим, что главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в Telegram написал, что "в Израиле завтра (23 января) состоится встреча президентов России и Украины", при этом не ссылаясь ни на какие источники.

В свою очередь сайт "Сегодня" разбирался, на каких условиях возможна вторая встреча Зеленского и Путина. После первой встречи были достигнуты определенные договоренности, а теперь нужно дать новый импульс в их выполнении.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Израиль встреча Владимир Зеленский Владимир Путин

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Форум в Давосе: Президент Трамп призвал Европу покупать газ у США
Форум в Давосе: Президент Трамп призвал Европу покупать газ у СШАЭкономика
Скандал с украинским трезубцем: Киев отреагировал на заявление Британии
Скандал с украинским трезубцем: Киев отреагировал на заявление БританииПолитика
Зеленский улетел в Давос: что известно о визите
Зеленский улетел в Давос: что известно о визитеЭкономика
Назначение экс-адвоката Януковича в ГБР: Венедиктова выступила с заявлением
Назначение экс-адвоката Януковича в ГБР: Венедиктова выступила с заявлениемПолитика
Появилось видео, как Зеленского умоляли уволить Кличко: что ответил президент
Появилось видео, как Зеленского умоляли уволить Кличко: что ответил президентДругие новости
Зеленский назвал самый неприятный момент на посту президента
Зеленский назвал самый неприятный момент на посту президентаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...