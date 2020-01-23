Зеленский допустил встречу с Путиным в Израиле

Главной темой разговора с Путиным, по словам президента, будет обмен пленных

/ Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает встречу с президентом России Владимиром Путиным в Израиле для обсуждения вопроса взаимного обмена удерживаемыми лицами.

"Про вероятность этой встречи (с Путиным – Ред.) – может быть, так как есть вопросы об обмене пленными, и вопрос украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это",- сообщил журналистам Зеленский в среду в Давосе.

Также перед отбытием в Цюрих и далее – в Израиль президент Украины проинформировал, что на завтра-послезавтра у него запланировано много других встреч.

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Напомним, первая встреча президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным состоялась в Париже в декабре. Теперь в России пустили слух, что они могут встретиться в Израиле в ближайшие дни. В Офисе президента опровергли это и заявили, что такая встреча не планируется.

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У главы украинского государства в планах встречи с высшим руководством Израиля – президентом Реувеном Ривлином, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном. Также он примет участие в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста.

Отметим, что главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в Telegram написал, что "в Израиле завтра (23 января) состоится встреча президентов России и Украины", при этом не ссылаясь ни на какие источники.

В свою очередь сайт "Сегодня" разбирался, на каких условиях возможна вторая встреча Зеленского и Путина. После первой встречи были достигнуты определенные договоренности, а теперь нужно дать новый импульс в их выполнении.

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