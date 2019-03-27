Увеличение зарплат медикам и переход на американское ядерное топливо: что обещают кандидаты в президенты

У кандидатов считанные дни, чтобы очаровать украинских избирателей

Увеличение зарплат медикам и переход на американское ядерное топливо: что обещают кандидаты в президенты 2019-03-27T22:22:57+02:00 Политика У кандидатов считанные дни, чтобы очаровать украинских избирателей

От медицины до образования, от добычи газа к развитию экономики – у кандидатов в президенты считанные дни, чтобы очаровать украинских избирателей. Что обещали политики сегодня – смотрите.

Здоровая нация – залог сильной страны, говорит Олег Ляшко. Сегодня он в Черкасской области. Считает: нужно пересмотреть бюджет и увеличить финансирование медицины. По мнению политика, реформа должна работать на людей, а это – увеличение зарплат медикам, и доступное лечение украинцам.

"Вернуть фельдшера в село, вернуть врача, поднять зарплаты, в государственном бюджете предусмотреть средства на лечение тяжелых заболеваний. Не дай Бог сегодня онкология или что-нибудь – человеку хоть вешайся, денег нет. Восстановить государственный контроль за ценами на лекарства, чтобы не было втридорога, а не гребли с народа. Обворовывают и продают фальшивые лекарства. Уголовная ответственность за продажу фальшивых лекарств! Расширить перечень по программе "Доступные лекарства", чтобы люди, которые получают небольшие пенсии, могли получить эти бесплатные лекарства. Поэтому я пересмотрю бюджет, увеличу финансирование медицины, образования для того, чтобы вкладывать в здоровье людей и образование подрастающего поколения", – обещает Ляшко.

Полностью перейти на американское ядерное топливо и больше производить зеленой энергии. Именно так, считает Петр Порошенко, государство стремительно сократит потребление российского газа. Сегодня в Винницкой области он встретился с работниками первого в Украине завода по производству солнечных панелей. Подчеркнул, каждая построенная солнечная электростанция и даже солнечная батарея, установленная на крыше дома, приближает Украину к энергонезависимости.

"Будем, первое, привлекать европейские средства и достраивать два энергоблока атомных. Второе – будем достраивать завод по утилизации ядерного топлива, и третье – переходить на американское ядерное топливо. Для чего это делается? Потому что ядерная энергетика наиболее дешевая – меньше будем потреблять российского газа. А еще мы резко наращиваем альтернативные источники энергии, возобновляемые источники энергии. Какие это источники энергии? Это ветер и это солнце ", – говорит Порошенко.

30 000 зрителей на благотворительном концерте в Днепре. Кандидат в президенты – Владимир Зеленский говорит – таким образом его команда выражает благодарность учителям, врачам, участникам боевых действий. Ведь обычно они не могут себе позволить купить билеты на платные выступления. Завершая речь, Зеленский призвал всех обязательно прийти в воскресенье на избирательные участки.

"В конце концов в Украине все будет хорошо. Если сейчас плохо, то значит это еще не конец, правда? Знаете, 31 марта серьезный день. Серьезный для каждого из нас, в жизни каждого украинца", – заявил Зеленский.

В предвыборном штабе кандидата объявили: если Зеленский не выйдет во второй тур, обжалуют результаты.

"Конечно же социология на сегодняшний день такая, что если мы не выйдем во второй тур, то конечно же, по нашему мнению, это будет свидетельствовать о масштабных фальсификациях. Но мы надеемся что такого не будет. Готовы ли мы оспаривать результаты выборов, конечно же мы готовы оспаривать результаты выборов – у нас есть для этого прекрасная команда, которая уже участвовала в подобных оспариваниях результатов выборов", – заявил руководитель штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Иван Баканов.

Газ собственной добычи следует направить на нужды украинского населения, считает Юлия Тимошенко. Она сегодня во Львове на встрече с обществом. Политик утверждает: украинского газа хватит не только для внутреннего потребления, но и для экспорта. Так Украина станет конкурентоспособной способной в мире.

"Украина как сильный экономически мощный конкурент в мире никому не нужна кроме нас самих. Если Украина расправит крылья, станет на твердые ноги и реализует на 100% свой потенциал, в Европе многим станет тесно", – говорит кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались, чего нельзя делать на выборах: запрет на маски и скандал из-за символики. Мы узнали, почему нельзя фотографировать бюллетень во время голосования и какие еще табу для избирателей в день выборов.

Также стало известно, как изготовляют бюллетени для выборов. Каждый бюллетень обошелся государственной казне в 4 гривны 26 копеек – это в четыре раза дороже, чем на предыдущих выборах.

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