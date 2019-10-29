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Увольнение Авакова: Богдан назвал условия

29 октября, 10:22

Богдан считает, что Аваков не имеет точно никакого отношения к каким-то схемам.

Андрей Богдан

Андрей Богдан / Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков не имеет никакого отношения ни к каким денежным потокам, ни к каким-то схемам. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

Он отмечает, что если такой случай где-то будет продемонстрирован, то реакция будет "немедленная".

"Если такой случай где-то будет продемонстрирован и это будет реалистичный случай, то я думаю, что реакция президента, парламента, моя, Кабинета министров будет незамедлительна", – отметил он.

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По словам Богдана, в общественном пространстве нет примеров, что Арсен Аваков является частью каких-либо негативных явлений.

"Сейчас, на сегодняшний день, является полная перезагрузка власти, и мы не видим, я, во всяком случае, даже вы не видите в общественном пространстве примеров, что Арсен Аваков является частью каких-либо негативных явлений, коррупции или еще чего", – добавил он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский поставил всем министрам нового правительства испытательный срок, в том числе и министру внутренних дел Арсену Авакову.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее премьер-министр Алексей Гончарук называл главным доводом в пользу Авакова то, что в условиях войны, молодого правительства, которое не имеет опыта, он отвечает за самый большой блок по безопасности.

"Учитывали также то, что Аваков принимал участие в обеспечении честных выборов. По совокупности команда приняла решение его оставить", – уточнил премьер.

В свою очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил, почему Авакова оставили в Кабмине. По его словам, президент Украины ценит компетентность, которую Аваков проявил во время реформы полиции.

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