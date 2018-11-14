Уже учит украинский язык: в Украину прибыл новый посол Венгрии

Сегодня, 13:21

Недавно этот пост покинул Эрно Кешкень, которого заподозрили в превышении дипломатических полномочий из-за паспортного скандала на Закарпатье

Замглавы МИД Украины Боднар и Иштван Ийдярто. Фото: twitter.com/vasylbodnar
Замглавы МИД Украины Боднар и Иштван Ийдярто. Фото: twitter.com/vasylbodnar

Новый посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто прибыл в Украину. Об этом сообщил в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Он отметил, что венгерский дипломат уже начал изучать украинский язык.

"Сегодня принял копии верительных грамот у нового посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто. Договорились работать над позитивной повесткой дня двусторонних отношений. Господин посол изучает украинский язык, который, несомненно, поможет ему в профессиональной деятельности", – написал Боднар.

fgg

Напомним, 4 октября за раздачу венгерских паспортов в Берегово Украина вручила ноту послу Венгрии Эрно Кешкеню о высылке консула. В Министерстве иностранных дел заявили, что посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень превышает свои дипломатические полномочия. В частности, речь шла о заявлении венгерского посла о том, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни. Уже 7 ноября посол Венгрии покинул свой пост.

Отметим, что между странами сейчас довольно напряженные отношения 6 сначала из-за языкового закона, потом разгорелся скандал с раздачей венгерских паспортов в Берегово. В Украине считают, что венгерское правительство намеренно раздувает украинский вопрос для решения своих внутренних задач. Но здесь также есть интерес третьей стороны – России, с которой у Венгрии в последнее время довольно тесные контакты, если не сказать дружба. Сайт "Сегодня" разбирался, почему не стоит надеяться на потепление отношений между Венгрией и Украиной.
Венгрия, посол, боднар

Вы сейчас просматриваете новость "Уже учит украинский язык: в Украину прибыл новый посол Венгрии". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Россия спонсирует венгерских радикалов. Фото: GETTY

Россия использует венгерских радикалов для борьбы с Украиной - СМИ

Вчера, 14:54

Москва активно спонсирует европейские правые и популистские движения, создавая в Европе сеть союзников, симпатизирующих России

Политика

Венгерский политик Тамаш Саму в Луганске. Фото: facebook.com/Nepop Liuba

На "выборах" в ОРДЛО замечен венгерский политик: в Украине жестко отреагировали

Вчера, 11:21

Украинский дипломат обратилась к председателю партии "Йоббик" и в Министерство иностранных дел Венгрии
Загрузка...

Политика

Фото: Любовь Непоп/Фейсбук

Украина открыла почетное консульство в Венгрии

8 Ноября, 03:45

К его компетенции будут принадлежать области Зал, Веспрем и Шомоди

Политика

Павел Климкин. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Венгрия отказалась от скандального "уполномоченного по Закарпатью": Климкин ответил

30 Октября, 17:56

Министр надеется, что правительства двух стран смогут синхронизировать работу
Загрузка...