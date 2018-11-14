Уже учит украинский язык: в Украину прибыл новый посол Венгрии

Недавно этот пост покинул Эрно Кешкень, которого заподозрили в превышении дипломатических полномочий из-за паспортного скандала на Закарпатье

Новый посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто прибыл в Украину. Об этом сообщил в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Он отметил, что венгерский дипломат уже начал изучать украинский язык.

"Сегодня принял копии верительных грамот у нового посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто. Договорились работать над позитивной повесткой дня двусторонних отношений. Господин посол изучает украинский язык, который, несомненно, поможет ему в профессиональной деятельности", – написал Боднар.

Напомним, 4 октября за раздачу венгерских паспортов в Берегово Украина вручила ноту послу Венгрии Эрно Кешкеню о высылке консула. В Министерстве иностранных дел заявили, что посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень превышает свои дипломатические полномочия. В частности, речь шла о заявлении венгерского посла о том, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни. Уже 7 ноября посол Венгрии покинул свой пост.

Отметим, что между странами сейчас довольно напряженные отношения 6 сначала из-за языкового закона, потом разгорелся скандал с раздачей венгерских паспортов в Берегово. В Украине считают, что венгерское правительство намеренно раздувает украинский вопрос для решения своих внутренних задач. Но здесь также есть интерес третьей стороны – России, с которой у Венгрии в последнее время довольно тесные контакты, если не сказать дружба. Сайт "Сегодня" разбирался, почему не стоит надеяться на потепление отношений между Венгрией и Украиной.