В 2020 году Россия попытается сбить часть санкций: Климкин объяснил планы Путина

Одной из главных целей Москвы в этом году будут американские выборы

Фото: mfa.gov.ua

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Недавно в США заявляли о готовности усилить санкции против России в случае эскалации на Донбассе, однако президент РФ Владимир Путин в 2020 году попытается избавиться от части западных санкций. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Он считает, что есть вероятность ослабления санкционного давления на РФ. По его словам, Украина должна настойчивее объяснять Западу, что смягчение санкционного давления возможно только после выполнения Москвой Минских соглашений.

"Нужно работать и говорить, что надо выполнить основной массив "Минска", и только потом говорить об ослаблении санкций. Нам же нужны не просто санкции против России, а чтобы они ушли с Донбасса. Если вы увидите, что они ушли с Донбасса, и увидите там украинское политическое и правовое поле, тогда, пожалуйста, можем говорить об ослаблении санкций. Если это условно "случайным" образом получится, тогда это одна история. Но Путин будет пытаться в 2020 году это сделать. И я скажу почему. Будут американские выборы, результатов которых он не знает, кто будет президентом США, как он будет относиться к российской захватнической, экспансионистской политике. В 2020 году он будет пытаться разбить трансатлантическую солидарность и сбить часть санкций", – сказал Климкин.

Отметим, что ранее во время визита в Москву министр финансов Франции сказал, что за полгода Париж найдет способ обойти американские санкции, чтобы французские банки смогли финансировать российские проекты. Экс-министр признался, что не только Франция в этом заинтересована.

"Одна история касается России напрямую, другая – Ирана, где французы. Но мы же знаем, что и в Италии были попытки обойти санкции. Таких стран не одна, не две и не три. Мы знаем, что таких стран минимум 10-11. У них разные интересы. Некоторые могут проявлять инициативу, некоторые – нет. Но это будет один из самых серьезных вызовов на перспективу", – подчеркнул дипломат.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Павлом Климкиным: "Путин будет и дальше нас долбить для разделения на "Малороссию" и Западную Украину".

Напомним, 17 декабря Сенат США одобрил военный бюджет и санкции против "Северного потока – 2". 11 декабря и Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором заложено в том числе 300 млн долларов помощи Украине. Перед этим обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в оборонный бюджет. Американский президент уже подписал документ, и с 21 декабря санкции против "Северного потока – 2" вступили в силу.

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