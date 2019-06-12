Стало известно, когда Зеленский посетит Германию и Францию

Темы, которые планируют поднять стороны в ходе диалога, не называются

Фото: president.gov.ua

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и его украинский коллега Владимир Зеленский проведут переговоры 18 июня в Берлине. Об этом говорится в списке мероприятий на ближайшие дни, который распространила в среду, 12 июня, пресс-служба главы Германии.

"Дворец Бельвю (резиденция президента – Ред.). Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в плане мероприятий. Темы, которые планируют поднять стороны в ходе диалога, не называются.

Также известно, что 17 июня, то есть днем раньше, Зеленский посетит Францию с рабочим визитом.

Напомним, 30 мая в Киеве Зеленский принимал глав МИД ФРГ и Франции Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана.

Зеленский отметил особую роль Франции и Германии в урегулировании ситуации на востоке Украины, в частности в рамках "нормандского формата". А также подчеркнул, что Германия и Франция поддерживают главный приоритет каждого украинца – прекращение огня на Донбассе. Об этом Зеленский сказал после встречи с Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Кроме того, состоялся телефонный разговор Зеленского с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

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