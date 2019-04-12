Мне понравилось: Зеленский рассказал о своей встрече с Макроном
Шоумен и президент Франции "поговорили о жизни, о главном" и об освобождении Донбасса
Встреча кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского с французским лидером Эммануэлем Макроном прошла в "теплой атмосфере".
"Очень классная, теплая атмосфера. Встреча была конструктивной, я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы. Мне понравилось", – поведал украинский кандидат.
Также он добавил, что в ходе разговора обсуждались "наиболее важные вопросы для украинского общества, для Украины".
Отвечая журналисту на уточняющий вопрос, о чем именно шла речь, Зеленский заявил: "О жизни, о главном говорили. О прекращении войны на Донбассе".
Как ожидается, позже Эммануэль Макрон встретится и с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Сам он, как мы уже писали, сегодня также посетил Германию, где провел встречу с рядом ведущих немецких политиков, включая канцлера Ангелу Меркель, председателем Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и представителями немецкой партии Союз90/Зеленые.
Кроме того, как уже писали, в немецкой фракции ХДС/ХСС ожидают от Зеленского четкой и уверенной внешней политики в случае выигрыша на выборах.
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