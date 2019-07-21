В Австралии завершилось голосование на выборах в Раду: названа явка

В посольстве сообщили, сколько человек проголосовали на избирательном участке в Канберре

Избирательный участок №900001 в Канберре. Фото: Посольство Украины в Австралии / Facebook.

В Австралии завершилось голосование на выборах в парламент Украины, которые проходят сегодня, 21 июля. Об этом сообщается на странице посольства Украины в этой стране в Facebook.

"В Австралии завершилось голосование на избирательном участке №900001, расположенном в посольстве Украины в Канберре. Участие в выборах в Верховную Раду Украины приняли 57 человек, это 4% всех зарегистрированных избирателей", – говорится в сообщении.

Участок был открыт с 08:00 до 20:00 по местному времени. Сейчас в Канберре 21:29.

Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах борются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе борются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробнее о всех округах и кандидатах по мажоритарке.

По размеру избирательный бюллетень как два листа бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

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