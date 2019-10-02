В Белоруси отреагировали на подписание "формулы Штайнмайера"

Согласование „формулы Штайнмайера“ — значимый шаг в имплементации Минских договоренностей и установлении мира в Украине, - заявили в МИД

/ Фото: Flickr

МИД Белоруссии приветствует согласование "формулы Штайнмайера" по итогам заседания Контактной группы в Минске и считает это значимым шагом для имплементации Минских договоренностей и установления мира в Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза, размещенном во вторник на странице МИД в Twitter

"Искренне приветствуем достигнутые по итогам [заседания] трехсторонней Контактной группы договоренности о разведении с 7 октября сил на двух участках линии соприкосновения. Согласование „формулы Штайнмайера" — значимый шаг в имплементации Минских договоренностей и установлении мира в Украине", — отмечено в сообщении.

Реклама

Напомним, Украина одобрила текст "Формулы Штайнмайера". Об этом на брифинге 1 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, подтвердив то, что власти ответили на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартина Сайдика.

По словам президента, разработанная на Минских переговорах "формула Штайнмайера" для мирного урегулирования на востоке Украины действительно предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса, но для этого должны быть выполнены определенные условия. Зеленскийподчеркнул, в частности, что проведения выборов в ОРДЛО "под дулами пулеметов" не будет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама