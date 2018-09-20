В ближайшие годы Россию ждет больше санкций, уверен Медведев

Сегодня, 15:36

Премьер-министр России призывает учитывать возможность усиления санкционного давления при составлении бюджета

Фото: AFP
Фото: AFP

В ближайшие шесть лет антироссийские санкции стран мира только усилятся. Об этом, как пишет РБК, заявил на заседании российского правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Перечисляя угрозы, которые стоят перед российской экономикой до 2024 года, он упомянул цены на нефть, рост ВВП "и другие показатели". Также он отметил неопределенность грядущих вызовов.

"Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым. Мы должны учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени – возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления", – добавил Медведев.

Российский премьер отметил, что в таких условиях стране нужно "уверенно развиваться" и обеспечить устойчивое повышение уровня жизни.

По его словам, министерство экономического развития России прогнозирует экономический рост страны превысит 3% с 2021 года за счет химической, пищевой промышленностей и машиностроения.

Напомним, что в конце августа вступили в силу новые санкции Вашингтона против России.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратился к США по поводу санкций.

Также мы писали о реакции МИД России на введение в США новые санкций.
бюджет, Медведев, санкции, санкции против России , экономика России

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Источник:

УНИАН

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