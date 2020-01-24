В Болгарии задержали подозреваемого в убийстве Гандзюк

Екатерина Гандзюк / Фото: Facebook

В Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), который разыскивался по подозрению в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в Facebook.

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"Только что сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на К. Гандзюк", – говорится в сообщении.

"Это задержание – яркое подтверждение того, что полное расследование дела Екатерины Гандзюк и наказания всех исполнителей, организаторов и заказчиков крайне важно для всех нас. Это – наш приоритет. Общество ждет от нас результатов и мы целенаправленно движемся к тому, чтобы поставить в этом деле финальную точку", – заявил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает пресс-служба СБУ.

Напомним, что 31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой. Концентрированная серная кислота попала в глаза, на голову девушки, на спину и руку. В результате нападения у Кати оказалось обожженным около 40% кожного покрова, ей пришлось перенести 11 операций. Увы, сложные и болезненные процедуры так и не помогли: 4 ноября Катя Гандзюк умерла. Ей было 33 года.

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