В Херсоне неизвестный облил кислотой советницу мэра: стали известны детали

Сегодня утром в Херсоне неизвестный облил кислотой лицо советнику городского головы Екатерину Гандзюк. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

В свою очередь журналист Сергей Никитенко на свой странице в Facebook сообщил подробности нападения.

"Сегодня утром в Херсоне напали на Катерину Гандзюк. Мужчина поджидал возле подъезда, и плеснул на Катю кислотой. У нее серьезные ожоги", – написал журналист.

По словам Маси Найема, брата нардепа Мустафы Найема, сейчас пострадавшая в реанимации.

"Это произошло когда она выходила из своего парадного. Парень был в черной футболке. Его кто-то таки нанял, у него была задача вылить кислоту Кате в лицо. С этой задачей парень справился – Катя в реанимации", - написал Маси Найем.

Полиция опубликовала фото и видео, на которых запечатлен злоумышленник.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Херсоне мужчина облил лицо женщине неизвестным веществом, в результате чего пострадавшая получила ожоги.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и разыскивает злоумышленника. Предварительная правовая квалификация инцидента – ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Правоохранители рассказали, что злоумышленник был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темную обувь.

Не так давно полицейские задержали жительницу Краматорска, которая 13 лет назад облила вероятную любовницу мужа кислотой. Пострадавшая получила 76% процентов ожогов тела.