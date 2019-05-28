В БПП сделали заявление по отставке Гройсмана

Фракция планирует пригласить премьер-министра на заседание

Фото: Кабинет министров Украины

Председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов отмечает, что фракция пригласит на свое заседание премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и будет определяться со своей позицией по поводу отставки премьера. Об этом Герасимов сказал в комментарии журналистам.

"Что касается отставки премьер-министра Украины – его заявление об отставке зарегистрировано Верховной Радой и в течение определенного времени, согласно законодательству, парламент должен на это реагировать", - отметил он.

Герасимов добавил, что в ближайшие дни должно состояться заседание профильного комитета парламента, который будет рассматривать этот вопрос.

"Как только это решение будет, мы обязательно дополнительно соберем еще одно заседание фракции, пригласим Гройсмана на это заседание и будем принимать решение и голосовать на заседании фракции о том, каким образом фракция будет действовать – поддерживать или не поддерживать это решение", - сказал парламентарий.

Также он констатировал, что по имеющейся на данный момент информации, в среду этот вопрос должен рассмотреть профильный комитет, а в четверг этот вопрос уже может быть вынесен на рассмотрение в сессионный зал.

Напомним, 23 мая Гройсман подал заявление об отставке в Верховную Раду. 27 мая председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подчеркнул необходимость рассмотреть вопрос об отставке правительства и премьер-министра 30 мая.

Также Парубий дал поручение Комитету ВР по вопросам правовой политики рассмотреть этот вопрос в среду, чтобы в четверг его могли рассмотреть депутаты.

Напомним, политический консультант Владимир Васильев отмечал, что отставка Гройсмана связана с его политическими амбициями. Нынешний премьер планирует идти на парламентские выборы и осознает, что это лучше делать не с руководящей должности.

Кроме того, перед отставкой Гройсман подвел итог работы Кабмина. По его словам, действующее правительство Украины за три года своей деятельности сломало тренд разрушения экономики, который возник из-за объективных причин, прежде всего – внешней агрессии.

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