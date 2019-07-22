В ЦИК уверяют, что во время выборов не было серьезных нарушений
Наблюдателями были зафиксированы лишь определенные недочеты
Серьезных нарушений во время внеочередных выборов народных депутатов Украины не зафиксировано.
Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, – пишет Укринформ.
"Серьезных нарушений, по информации состоянию на сейчас, пока не зафиксировано. Без сомнения, не будем скрывать, что и наблюдателями от общественных организаций, от политических партий, и международными наблюдателями были зафиксированы определенные недочеты, иногда незначительные нарушения, но таких, которые бы существенно повлияли на результаты и ход голосования, нами зафиксировано не было", – сказал Радченко.
Радченко также отметил, что в ЦИК "оптимистично настроены на подсчет голосов", участковые и окружные избирательные комиссии должным образом передают информацию в Центризбирком.
Напомним, что ранее ЦИК озвучила явку на выборах по всем 199 округам.
Добавим, что 21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .
В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.
Результаты экзит-полов: 5% барьер преодолевают пять партий
Так, за партию "Слуга народа" проголосовали 44,2% избирателей, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%, за партию "Европейская солидарность" – 8,8%, за партию "Батькивщина" – 7,4%, за партию "Голос" – 6,5% избирателей.
Другие партии набрали меньше проходного барьера в 5%. В частности, за партию "Сила и честь" проголосовали 4,3%, за партию "Оппозиционный блок" – 3,3%, за "Партию Шария" – 3,1%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 2,8%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,2%, за партию ВО "Свобода" – 2,1%.
За других кандидатов, как свидетельствуют данные экзит-полла, проголосовали менее 2% тех, кто принял участие в голосовании.
Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов"
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