Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Новости политики

В ЦИК уверяют, что во время выборов не было серьезных нарушений

22 июля, 02:48

Наблюдателями были зафиксированы лишь определенные недочеты

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Серьезных нарушений во время внеочередных выборов народных депутатов Украины не зафиксировано.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, – пишет Укринформ.

"Серьезных нарушений, по информации состоянию на сейчас, пока не зафиксировано. Без сомнения, не будем скрывать, что и наблюдателями от общественных организаций, от политических партий, и международными наблюдателями были зафиксированы определенные недочеты, иногда незначительные нарушения, но таких, которые бы существенно повлияли на результаты и ход голосования, нами зафиксировано не было", – сказал Радченко.

Радченко также отметил, что в ЦИК "оптимистично настроены на подсчет голосов", участковые и окружные избирательные комиссии должным образом передают информацию в Центризбирком.

Читайте также

Напомним, что ранее ЦИК озвучила явку на выборах по всем 199 округам

Добавим, что 21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.

Результаты экзит-полов: 5% барьер преодолевают пять партий

Так, за партию "Слуга народа" проголосовали 44,2% избирателей, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%, за партию "Европейская солидарность" – 8,8%, за партию "Батькивщина" – 7,4%, за партию "Голос" – 6,5% избирателей.

Другие партии набрали меньше проходного барьера в 5%. В частности, за партию "Сила и честь" проголосовали 4,3%, за партию "Оппозиционный блок" – 3,3%, за "Партию Шария" – 3,1%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 2,8%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,2%, за партию ВО "Свобода" – 2,1%.

За других кандидатов, как свидетельствуют данные экзит-полла, проголосовали менее 2% тех, кто принял участие в голосовании.

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, ЦИК, нарушение, выборы в парламент , выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " В ЦИК уверяют, что во время выборов не было серьезных нарушений". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Укринформ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы в Украине: полиция в Сумах расследует фальсификацию избирательной документации

Вчера, 19:27

Копы составили протокол о подозрении двоим членам комиссии

Во Львове 94-летняя женщина пыталась съесть бюллетень: опубликовано видео

Вчера, 19:05

Женщина требовала разрешить ей голосовать на участке

В Житомирской области члены комиссии испортили более 700 бюллетеней

Вчера, 09:21

Штамп "выбыл" поставили напротив фамилии другого кандидата

Выборы в Верховную Раду: полиция Киева зарегистрировала более 600 нарушений

20 июля, 12:38

По фактам нарушений начали 38 уголовных производства

Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Продукт, который резко увеличивает риск рака

10 удивительных правил французских мам

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Человечество начало уничтожать Землю 11 500 лет назад

Топ-7 успешных и одиноких звезд казахстанского шоу-бизнеса (фото)

Сколько нужно тренироваться, чтобы быть счастливой: ответ ученых

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

15 красавиц российского кино

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Вчера, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

19 июля, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать

6 привычек, которые программируют на бедность

Польза и вред зеленого лука
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь