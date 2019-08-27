В день первого заседания Верховной Рады корреспонденты "Сегодня" станут соведущими спецвыпуска новостей

/ Фото: Л. Грубник, Сегодня

В четверг, 29 августа, в день торжественного открытия первой сессии Верховной Рады IX созыва, новости "Сегодня" выйдут в эфир со специальными информационными выпусками. Журналисты впервые проведут выпуск вместе с ведущей и будут освещать ход событий в ходе прямых включений с разных локаций.

В день, когда новоизбранные депутаты соберутся на первое пленарное заседание под куполом Верховной Рады, новости "Сегодня" готовят специальные репортажи и прямые включения с места событий.

"В этот действительно исторический день, с учетом количества депутатов-новичков, мы постараемся максимально познакомить зрителей с народными избранниками. Журналисты будут работать на шести разных локациях вдоль периметра здания ВРУ, чтобы предоставить исчерпывающую информационную картину", – сообщил директор Дирекции информационного вещания, главный редактор телеканала "Украина" Юрий Сугак.

Одна из позиций будет обустроена в здании гостиницы "Киев", в которой живут депутаты, и с верхний этажей которой открывается впечатляющий панорамный вид на столицу и парламент. Помимо этого, корреспонденты будут работать в Мариинском парке, на площади Конституции, на которой также предусмотрена зона для интервью с политиками. Часть журналистов будет задействована в помещении Верховной Рады.

Первый спецвыпуск начнется в 9:00. Ведущая Марина Кухар будет ждать зрителей с серией репортажей о приглашенных гостях, разделении должностей, первых законопроектах к рассмотрению и другими актуальными темами. Второй спецвыпуск начнется в 9:35, когда к ведущей присоединятся корреспонденты. Они фактически станут соведущими проекта и во время прямых включений проинформируют о начале дебютного рабочего дня депутатов. Журналисты расскажут о разделении депутатских комитетов, познакомят с народными избранниками, а также узнают об ожиданиях простых украинцев от новых парламентариев.

В 10:00 начнется трансляция торжественного открытия первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва и принесения присяги депутатами.

Новости "Сегодня" писали, что председатель подготовительной депутатской группы, новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что сейчас обсуждают в политсиле. Подробнее – в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Итоги выборов и новая Рада

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама