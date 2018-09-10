В ЕС и США выступили с требованием к России по Украине

Европейский Союз и США обратились к России с требованием освободить украинских политзаключенных и начать выполнять Минские соглашения.

Об этом во время выступлений на церемонии открытия двухнедельного совещания ОБСЕ в Варшаве заявили председатели делегаций ЕС и США, сообщает Укринформ.

Европейцы призвали Россию выполнять договоренности и повлиять на поддерживаемых ею боевиков непризнанных республик.

"Мы и в дальнейшем поддерживаем национальную целостность Украины и призываем все стороны выполнять Минские договоренности. Мы призываем Россию, чтобы она освободила всех незаконно задержанных и осужденных граждан Украины в России, в частности Олега Сенцова", – заявил представитель делегации ЕС.

В свою очередь американская делегация поддержала европейских коллег, обратившись к россии с призывом освободить украинца Олега Сенцова и других политзаключенных.

Кроме того представитель США четко дал понять Москве, что санкции будут оставаться до тех пор, не будут выполнены обязательства по Минским соглашениям. Кроме того, по Крыму санкции также останутся до деоккупации полуострова.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обращался к Западу с призывом еще больше надавить на Россию ради освобождения украинских политазключенных.

Кроме того, в Госдепе США к третьей годовщине подписания "Минска-2" заявили, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе. В тесном сотрудничестве с Францией и Германией США продолжают призывать Кремль прекратить свою агрессию в Украине