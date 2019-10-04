В ЕС настаивают, что ОБСЕ должно получить доступ в аннексированный Крым

СММ должна иметь свободный, безопасный, безусловный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины, - ЕС

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

Попытки препятствования работе СММ ОБСЕ в Украине должны быть прекращены, а миссия должна получить полный и беспрепятственный доступ коккупированному Крымуи вдоль украинско-российской границы.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, – пишет Укринформ.

"СММ должна иметь свободный, безопасный, безусловный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины. Это касается также незаконно аннексированного Крыма и города Севастополь и вдоль государственной границы между Украиной и Россией, где СММ сталкивается с систематическим запретом в доступе со стороны поддерживаемых Россией формирований", – заявили в Евросоюзе.

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В ЕС отметили, что любые попытки запугивания и препятствования работе миссии ОБСЕ должны быть прекращены.

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"ЕС решительно осуждает постоянные угрозы и ограничения СММ, которые происходят преимущественно в районах, которые не контролируются правительством", – резюмировали в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, как украинцам в оккупированном Крыму "откосить" от "призыва" оккупантов.

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