Запрет Меджлиса в Крыму: в ООН обратились к России с новым заявлением

Прошлого три года с момента запрета Меджлиса, однако Москва даже не думает выполнять решения Международного суда

Крымские татары / Фото: Сегодня

В 2016 году Россия запретила Меджлис в оккупированном Крыму. Сегодня Мониторинговая миссия ООН по правам человека обратилась к Москве с требованием отменить данного решение. Об этом говорится в заявлении миссии в Facebook.

"Три года назад, 29 сентября 2016 года, Верховный суд Российской Федерации оставил в силе решение о запрете Меджлиса, которое ранее принял Верховный суд Крыма. В результате Меджлис, представительный орган крымских татар, не может выполнять свои функции и до сих пор", – говорится в сообщении.

Также мониторинговой миссии напомнили, что в 2017 году суд ООН пришел к выводу, что Российская Федерация должна воздержаться от репрессий представительных органов крымских татар, в частности Меджлиса.

Реклама

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить постановление суда ООН и отменить запрет Меджлиса", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", сразу после вынесений решения Верховным судом РФ о запрете Меджлиса, председатель этой крымскотатарской организации Рефат Чубаров заявил, что этот вопрос будет оспариваться в Европейском суде по правам человека. Он также заверил, что Меджлис крымскотатарского народа будет продолжать свою деятельность, несмотря на запрет.

В ходе прений прокурор, обосновывая необходимость запрета Меджлиса, заявил, что главная вина этого представительного органа крымских татар является то, что его лидеры не признали аннексии полуострова и добиваются его возвращения в состав Украины. Стоит отметить, что иск подала бывший так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация крымских татар настроена на антироссийскую деятельность.

В Украине и президент, и МИД, и другие политики резко осудили решение россиян, а Верховная Рада выступила за международные санкции против "судей", запретивших Меджлис. Украинский парламент принял постановление, в котором призвал международные организации и парламенты иностранных государств принять меры, которые "будут свидетельствовать о непризнании и осуждении" решения о запрете Меджлиса крымскотатарского народа.

В то же время Европа также отреагировала на действия России. Freedom House назвала действия россиян в отношении представителей Меджлиса репрессиями, в Совете Европы потребовали от России отменить запрет Меджлиса, Международный суд ООН обязал Россию восстановить работу Маджлиса в оккупированном Крыму. Позже, в 2018 году, суд ООН напомнил России о проблеме Меджлиса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама