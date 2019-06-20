В ЕС обсудят российскую паспортизацию Донбасса

Также на саммите в Брюсселе будут принимать решение, продлевать ли санкции против России

"Паспортный план" президент России Владимира Путина, судьбу украинских моряков и Минские соглашения сегодня обсудят на саммите в Брюсселе.

Лидеры Евросоюза планируют предостеречь Кремль от раздачи паспортов на Донбассе, и требовать освобождения военнопленных моряков, захваченных в конце ноября прошлого года в Керченском проливе.

Также европейские политики решат – продлевать ли еще на полгода санкции против Москвы. Срок нынешних ограничительных мер истекает в конце июля. Решение будут принимать после отчета канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии переговоров в "нормандском формате" и выполнении Минских соглашений.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия начала выдавать свои паспорта жителям Донбасса. Первые 34 жителя "ДНР" пересекли границу с Россией для получения гражданства. Так, ранее "власти "ДНР" передали на территорию России 7,5 тысячи пакетов документов жителей самопровозглашенной республики. На выдачу Россией паспортов жителям ОРДЛО резко отреагировал премьер Владимир Гройсман.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке". 1 мая Путин подписал еще один указ о российских паспортах для всех украинцев. Читайте подробней о российской паспортизации Донбасса.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

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