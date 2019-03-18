В Европейском парламенте покажут фильм "Заложники Путина"
Показ ленты польских кинорежиссеров Божедара Паика и Петра Малиновского состоится на заседании в Брюсселе
В Европейском парламенте состоится кинопоказ фильма "Заложники Путина: украинские политические заключенные Кремля" о гражданах Украины, которые незаконно удерживаются в России.
Мероприятие организовано украинской общиной в Бельгии, а сам фильм покажут 19 марта в 10:00.
"Они становятся невинными заложниками российской войны против Украины. Их пытали, незаконно судили, демонизировали в российских СМИ. Политзаключенных украинцев содержат в условиях, угрожающих их здоровью, жизни и человеческому достоинству. Многие из них находятся в длительной тюремной изоляции, что оказывает разрушительное влияние на их психическое здоровье. Они не имеют доступа к медицинским услугам и лишены всякого общения со своими семьями и внешним миром", – пишут организаторы показа на странице события в Facebook.
В основе ленты, снятой польскими кинорежиссерами и журналистами Божедаром Паиком и Петром Малиновским, лежат реальные истории политзаключенных Павла Гриба, Евгения Панова и Бекира Дегерменджи.
"Мы хотели бы побудить зрителей задуматься, осознать то, что это происходит рядом с ними, и принять меры для поддержки политических заключенных. Мы хотели бы показать безнаказанность российских властей, которая задерживает людей, лишая их основных человеческих прав, чтобы запугать своих оппонентов", – отмечают организаторы.
Премьера киноленты состоялась в январе на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Напомним, что, кроме того, на прошлой неделе фильм также показывали в парламенте Великобритании.
Кроме того, мы писали, что кандидатуры украинских политзаключенных журналистов Николая Семены и Романа Сущенко были номинированы на премию ЮНЕСКО по свободе слова.
Также сообщалось, что другой узник Кремля, политзаключенный режиссер Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова в 2018 году.
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