В Европейском парламенте покажут фильм "Заложники Путина"

Показ ленты польских кинорежиссеров Божедара Паика и Петра Малиновского состоится на заседании в Брюсселе

Фото: facebook.com/events/2297996630419680.

В Европейском парламенте покажут фильм "Заложники Путина" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f63/4be/5c8f634be29ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f63/4be/5c8f634be29ce.jpg 2019-03-18T11:25:00+02:00 Политика Показ ленты польских кинорежиссеров Божедара Паика и Петра Малиновского состоится на заседании в Брюсселе

В Европейском парламенте состоится кинопоказ фильма "Заложники Путина: украинские политические заключенные Кремля" о гражданах Украины, которые незаконно удерживаются в России.

Мероприятие организовано украинской общиной в Бельгии, а сам фильм покажут 19 марта в 10:00.

"Они становятся невинными заложниками российской войны против Украины. Их пытали, незаконно судили, демонизировали в российских СМИ. Политзаключенных украинцев содержат в условиях, угрожающих их здоровью, жизни и человеческому достоинству. Многие из них находятся в длительной тюремной изоляции, что оказывает разрушительное влияние на их психическое здоровье. Они не имеют доступа к медицинским услугам и лишены всякого общения со своими семьями и внешним миром", – пишут организаторы показа на странице события в Facebook.

В основе ленты, снятой польскими кинорежиссерами и журналистами Божедаром Паиком и Петром Малиновским, лежат реальные истории политзаключенных Павла Гриба, Евгения Панова и Бекира Дегерменджи.

"Мы хотели бы побудить зрителей задуматься, осознать то, что это происходит рядом с ними, и принять меры для поддержки политических заключенных. Мы хотели бы показать безнаказанность российских властей, которая задерживает людей, лишая их основных человеческих прав, чтобы запугать своих оппонентов", – отмечают организаторы.

Премьера киноленты состоялась в январе на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Напомним, что, кроме того, на прошлой неделе фильм также показывали в парламенте Великобритании.

Кроме того, мы писали, что кандидатуры украинских политзаключенных журналистов Николая Семены и Романа Сущенко были номинированы на премию ЮНЕСКО по свободе слова.

Также сообщалось, что другой узник Кремля, политзаключенный режиссер Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова в 2018 году.

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