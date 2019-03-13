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В британском парламенте показали фильм "Заложники Путина"

Сегодня, 11:57

Фильм рассказывает о феномене заложников Кремля на примере историй трех политзаключенных

В британском парламенте показали фильм "Заложники Путина" Евросоюз Фильм рассказывает о феномене заложников Кремля на примере историй трех политзаключенных

В парламенте Великобритании состоялся показ документального фильма Putin’s hostages ("Заложники Путина") об украинских политзаключенных – узниках Кремля. Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"Событие беспрецедентное. Ранее в стенах парламента никогда документальные фильмы не демонстрировались. После демонстрации фильма состоялась дискуссия, в ходе которой обсуждалась тема незаконного удержания российскими властями украинских граждан военнопленных и политзаключённых", - написал он.

Открывал мероприятие член парламента Великобритании Джон Виттингдейл. Помимо этого на показе присутствовали бывший министр обороны Великобритании, ныне член парламента Майкл Феллон, а также член Палаты лордов лорд Рисби.

"Несмотря на сильно отвлекающую от проблематики политзаключенных тему Brexit’а, демонстрация фильма вызвала интерес у британцев. На полях мероприятия прошло обсуждение способов освобождения и помощи украинским политзаключённым и военнопленным", - сообщил адвокат.

Также сообщалось, что фильм "Заложники Путина" был показан в Лондонском кинотеатре Vue Cinema. Фильм рассказывает о феномене заложников Кремля на примере историй трех политзаключенных – Бекира Дегерменджи, Павла Гриба и Евгения Панова.

Фильм был создан польскими кинорежиссерами и журналистами Божедаром Паиком и Петром Малиновским при поддержке британского посольства в Украине.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 34 гражданина Украины незаконно удерживаются в пенитенциарных учреждениях на территории оккупированного Крыма, еще 35 украинцев и 24 военнопленных украинских моряка – на территории России.

Также сообщалось, что два политзаключенных украинца номинированы на премию ЮНЕСКО.

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Тег Россия, Великобритания, Украина, политзаключенные, Полозов

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