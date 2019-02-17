Чего украинцы ждут от ЕС: обескураживающие результаты соцопросов

Украинское общество прошло точку бифуркации и настроено идти в Европу. Но пока не совсем понимает, для чего

Фото: Flickr

Чего украинцы ждут от ЕС: обескураживающие результаты соцопросов Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/092/b0e/5c5092b0e9f09.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/092/b0e/5c5092b0e9f09.jpg 2019-02-17T07:38:00+02:00 Политика Украинское общество прошло точку бифуркации и настроено идти в Европу. Но пока не совсем понимает, для чего

Каких действий ожидают от главы государства, избранного на грядущих выборах, украинцы? Таким вопросом задались аналитики Центра "Новая Европа" и социологи. Результаты соцопроса, представленного общественности, обескураживают.

Начнем с главного: у нас для вас есть две новости. Как водится, хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что большинство украинцев тверды в своих желаниях видеть Украину полноправным членом Евросоюза. Плохая же – стремления эти во многом вызваны патерналистскими настроениями. А многие просто не понимают, что такое Евросоюз, что он нам может дать и что уже дал. Впрочем, по порядку.

Точка бифуркации пройдена

Согласно опросу, проведенному компанией GfK Ukraine по просьбе Центра "Новая Европа"* в ноябре-декабре 2018 года, 17,77% украинцев заявили, что продолжение будущим главой государства курса на интеграцию с ЕС является принципиально важным. То есть, выбирая среди кандидатов, они будут уделять крайне важное внимание той позиции, которую имеют политики по данному вопросу. Для более чем трети опрошенных евроинтеграционная позиция президента будет важной, но не принципиальной. В целом получается, что большинство украинцев в той или иной степени ожидают от будущего главы государства продолжения курса, начатого нынешним президентом. Разумеется, на западе Украины эти показатели выше, нежели на востоке.

Как отметил в ходе презентации исследования член Несторовской группы (экспертного объединения, созданного для разработки стратегического видения будущего Украины) Евгений Глибовицкий, результаты опроса фактически фиксируют ситуацию, когда общество уже приняло решение, куда нужно двигаться Украине.

"Точка бифуркации пройдена. Общество внутренне уже приняло решение. Но уверенности, что органы центральной государственной власти его имплементируют, нет… То есть украинцы имеет очень хороший встроенный автопилот, который дает нам внутреннее ощущение, куда надо двигаться. А чего не имеют – так это умения создавать институты, которые эти внутренние ощущения будут реализовывать", – сказал Евгений Глибовицкий.

Даешь бацьку! Или лучше не надо?!?

Однако ответы на следующие вопросы вызывают некое недоумение. Так, например, на вопрос, чей стиль правления должен наследовать украинский президент, наибольшее число опрошенных (13,44%) указало на лидера Беларуси. Александр Лукашенко в предпочтениях украинцев опередил канцлера Германии Ангелу Меркель (9,83%) и лидера Литвы Далю Грибаускайте (4,71%). Трудно не согласиться, что европредпочтения украинцев слабо кореллируются со стилем правления политика, которого еще совсем недавно называли "последним диктатором Европы". Впрочем, не исключено, Лукашенко отдали голоса те же граждане Украины, которые выступают за отмену европейского курса страны (по соцопросу таких 9,37%).

"Мне удивительно, что на первом месте прототипов – стиль а-ля Лукашенко. А на четвертом месте – Дуда (лидер Польши, – Ред). Польша последние четыре года вовсе не укрепляет общеевропейскую систему. Первый и четвертый в списке предпочтений в наименьшей мере олицетворяют европейские ценности", – отметил в ходе презентации исследования член стратегической группы советников Центра "Новая Европа", глава представительства Украины при ЕС в 2000-2008 годах Роман Шпек.

В свою очередь, Евгений Глибовицкий пояснил результаты несколькими причинами. Во-первых, "виртуальные" представления о те или иных политиках.

"Лукашенко мы знаем с экранов телевизоров, а не из ежедневной практики. Знают ли, например, украинцы, что в Беларуси до сих пор существует смертная казнь? Или, например, Меркель. Я удивлен, что целых 9% украинцев представляют, что означает стиль Меркель. Потому что даже те, кто профессионально занимается изучением немецкой политики, затрудняются в трех словах сформулировать, что означает это стиль", – сказал эксперт.

Еще одна причина одновременных симпатий к Лукашенко и ЕС заключается в патерналистских настроениях украинцев, отмечает Глибовицкий.

"Мне кажется, что показатель Лукашенко имеет одно объяснение: патернализм. Это ожидание простого решения, что кто-то придет и все сделает. В данном случае ожидания относительно европейской интеграции также объясняются патерналистскими ожиданиями. Что придет богатый Евросоюз, накормит, обогреет, поможет и так далее. Меньшинство людей понимают, что на самом деле означает Евросоюз и как именно функционирует ЕС. Что евроинтеграция – это в первую очередь требования граждан к самим себе. И, соответственно, необходимость измениться внутренне, по-другому себя вести. Евроинтеграция – это, прежде всего, соблюдение правил, законов, уплата налогов, бережливость, долговременное планирование и т.д. То есть вещи, которые сейчас не доминируют в Украине на уровне привычек", – сказал Евгений Глибовицкий.

Не такой Евросоюз

А раз украинцы ожидают от ЕС и евроинтеграции не совсем того, чем они на самом деле являются, то в итоге и получают не совсем то, что хотели. Только так можно пояснить ответы еще на один вопрос, заданный Центром "Новая Европа": "Ощущаете ли вы позитивный эффект от сближения Украины с ЕС?". 64,1% опрошенных ответили, что не ощущают, 17,5% затруднились ответить. И лишь 18,41% сказали "да".

Впрочем, таким результатам есть и другие объяснения. Например, люди просто не ассоциируют позитивные изменения в стране с процессами, которые запущены ассоциацией.

"Очень трудно отделить, что является прямыми последствиями этих процессов. Мы много ездим по Украине и много встречаемся с молодежью. И молодежь воспринимает как безусловно позитивный эффект безвиз, возможность путешествий", – рассказал в ходе презентации пресс-атташе представительства Евросоюза в Украине Давид Стулик.

По его словам, даже граждане стран ЕС часто не ассоциируют позитивные изменения с тем, что их государство является членом Евросоюза.

"Есть аналогичные опросы в странах ЕС, как жители видят результаты членства в Евросоюзе. И, я думаю, результаты примерно похожи. Даже граждане ЕС не видят эффекта от членства. Просто потому, что многие вещи стали нормой жизни. И понимают это только тогда, когда есть угроза потерять достигнутое. Мы видим это на примере Британии", – отметил Давид Стулик.

Роман Шпек, в свою очередь, также пояснил результаты опроса тем, что украинцы попросту слабо информированы о том, чего нам удалось достигнуть благодаря евроассоциации.

"В результате войны, агрессии со стороны России Украина потеряла большой промышленный потенциал, более 20% промышленности. Потеряла значительный объем экспорта. Россия закрыла свой рынок, закрыла транзит украинских товаров в страны Центральной Азии и Дальнего Востока через свою территорию. И в это время, имея такие значительные потери, мы нарастили экспорт в страны ЕС. 15 кварталов мы растем плюс-минус три процента. И это дало нам возможность сохранить финансовую стабильность, не допустить значительного ослабления национальной валюты. Это то, что нам дает сотрудничество с ЕС. То, что пришло в каждую семью", – сказал Роман Шпек.

Меркель за голову бы взялась…

В то же время, как отметили присутствующие, чтобы достигнуть большего эффекта, украинской власти необходимо более активно работать над имплементацией Соглашения об евроассоциации.

"Все институты в обществе должны быть ответственными и направлены на одну цель. А этого еще нет. Европейская интеграция решается не только и не столько в Брюсселе, а в Украине. Причем не только в Киеве, но и на местах. До тех пор, пока мы не будем соответствовать требованиям по всем аспектам – 32 разделам, – нам будут говорить, что ЕС не может рассматривать вопрос расширения. Они не могут обделять других, чтобы навести порядок в Украине. Порядок – это наше дело", – отметил, в частности, Роман Шпек.

По его словам, например, перед парламентом стоит вопрос об адаптации более 60 тысяч страниц европейского законодательства.

"Мы изменения в Конституцию вносим, а закон, который может создать справедливые условия конкуренции на финансовом и банковском рынке, не принимаем. За закон о защите прав кредиторов мы с Верховной Радой три года бодались, пока они приняли. Если они три года принимали этот закон, то сколько нужно будет, чтобы адаптировать 60 тысяч страниц европейского законодательства?", – сказал Роман Шпек.

При этом он отметил, что если говорить о стилях правления, то украинский президент не может быть похожим на главу какого-то другого государства.

"Мне кажется, госпожа Меркель за голову бы взялась, если бы ей пришлось работать с украинским парламентом", – сказал Роман Шпек.

В свою очередь, Давид Стулик отметил, что прогресс в выполнении Соглашения об ассоциации все же есть.

"На прошлой неделе в Кабмине были обнародованы результаты выполнения договора об ассоциации. В 2018 году, по данным украинского Кабмина, выполнено 52% всех обязательств. С начала действия Соглашения – 43%. И тут надо объяснять людям связь между законодательством, которое касается охраны прав потребителей, охраны окружающей среды, децентрализации и так далее, с тем, что это и есть результаты евроинтеграции. То, что на местах они граждане стали иметь больше влияния, что на местах стало оставаться больше денег, – это евроинтеграция. Нужно это людям пояснять", – сказал Давид Стулик.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.