В Германии начались переговоры Порошенко, Меркель и Макрона: появилось видео

Встреча проходит практически в "нормандском" составе и отсутствует только президент России

Президент Украины в рамках своего визита в Германию встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает в соцсетях пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

По его словам, переговоры проходят в немецком городе Аахене.

"Президент Петр Порошенко проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макрона в немецком Аахене", – написал он.

Как сообщалось, вчера, 9 мая, президент Украины уже провел встречу с президентом Евросовета . Петр Порошенко и Дональд Туск договорились о проведении саммита Украина-ЕС. Кроме того, президент Украины сообщил президенту Европейского Совета о ситуации на Донбассе, ходе Операции объединенных сил и последних фактах нарушения российской стороной Минских договоренностей.

Напомним, Петр Порошенко пребывает с визитом в Германии со вчерашнего дня. Как и планировало, он проводит встречу с Макроном и Меркель. Также в программе визита участие в мероприятиях по случаю ежегодной церемонии вручения премии "Карла Великого".