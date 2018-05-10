В Германии начались переговоры Порошенко, Меркель и Макрона: появилось видео
Встреча проходит практически в "нормандском" составе и отсутствует только президент России
Президент Украины в рамках своего визита в Германию встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает в соцсетях пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.
По его словам, переговоры проходят в немецком городе Аахене.
"Президент Петр Порошенко проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макрона в немецком Аахене", – написал он.
Как сообщалось, вчера, 9 мая, президент Украины уже провел встречу с президентом Евросовета . Петр Порошенко и Дональд Туск договорились о проведении саммита Украина-ЕС. Кроме того, президент Украины сообщил президенту Европейского Совета о ситуации на Донбассе, ходе Операции объединенных сил и последних фактах нарушения российской стороной Минских договоренностей.
Напомним, Петр Порошенко пребывает с визитом в Германии со вчерашнего дня. Как и планировало, он проводит встречу с Макроном и Меркель. Также в программе визита участие в мероприятиях по случаю ежегодной церемонии вручения премии "Карла Великого".
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