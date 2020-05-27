Германия отказала в экстрадиции Онищенко в Украину: стала известна причина

Немецкие судьи переживают, что в киевском СИЗО недостаточно хорошие условия для экс-нардепа

Задержанного в Германии экс-нардепа Александра Онищенко не разрешили экстрадировать в Украину из-за недостатка гарантий от украинской стороны надлежащего содержания подозреваемого в украинской тюрьме.

Такое решение вынес Высший земельный суд Ольденбурга, передает DW.

Судьи засомневались, что уголовное дело в Украине подозреваемого в коррупционных схемах имеет политические мотивы.

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"Существует значительная вероятность того, что в случае экстрадиции Онищенко не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьме, в том числе и Европейской конвенции по правам человека. Поэтому экстрадиция является недопустимой", – говорится в постановлении суда.

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Перед тем, как рассматривать вопрос экстрадиции, немецкий суд обратился к украинской стороне с просьбой предоставить детальное описание, в каких условиях Онищенко будет содержаться под стражей в Киеве. В суде отметили, что Киев проинформировал их лишь в общих чертах, и этого немцам оказалось недостаточно.

Вынося решение, судьи принимали во внимание и доклад Совета Европы, основанный на результатах визита европейских экспертов в украинские тюрьмы в 2017-2018 годах. Тогда специалисты Европейского комитета против пыток указали на "нечеловеческие условия содержания заключенных, унижающие их человеческое достоинство".

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В результате Высший земельный суд Ольденбурга отменили и ордер на арест Онищенко.

Напомним, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную преступную группировку, которая с помощью соглашений с ПАО "Укргаздобыча" причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн: 1,6 млрд были получены от перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия, а 1,3 млрд – неоплаченная сумма ренты за пользование недрами. Организатором коррупционной схемы, по мнению НАБУ, является Александр Онищенко, в отношении которого в феврале этого года САП направила обвинительный акт в суд. В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек.

Сам экс-нардеп все обвинения в свой адрес отрицает. Он считает, что против него развернута очередная кампания, чтобы забрать его бизнес.

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