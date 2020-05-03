В годовщину трагедии в Одессе в МИД сделали жесткое заявление в адрес России

Украинские правоохранительные органы делают все возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных

В день 6-й годовщины трагических событий в Одессе МИД Украины выражает сожаление по поводу лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в субботу.

"События 2 мая 2014 в Одессе стали очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта "Новороссия", направленного на дестабилизацию украинского Востока и Юга и дезинтеграции Украины. В Одессе экстремистские силы действовали по аналогичному сценарию, который уже был реализован российскими кураторами на Донбассе – провозглашение фейковой "народной республики", массовые беспорядки с применением оружия с помощью завезенных боевиков, запугивания местных активистов, парализация местных органов власти и силовых структур", - говорится в сообщении.

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В МИД отмечают, что 2 мая должно было стать решающим днем в реализации этих планов. Нападение вооруженных и экипированных экстремистов под российскими флагами на мирную демонстрацию за единство Украины стало спусковым крючком для дальнейших событий и привело к первым жертвам.

"Примечательно, что российская сторона в своих заявлениях о событиях в Одессе ни разу не упоминает о кровавых событиях в центре города, которые предшествовали пожару в Доме профсоюзов. Так же не упоминаются установленные факты внутренних возгораний в Доме профсоюзов, а также спасения заблокированных в охваченном пожаром Доме профсоюзов участниками демонстрации за единство Украины", - отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что украинские правоохранительные органы делают все возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных в преступлениях лиц. По результатам расследований в уголовных производствах по фактам событий в Одессе 2 мая 2014 в суд направлено 37 обвинительных актов. Относительно 3 лиц судами вынесены обвинительные приговоры

"Единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии, является Россия. Москва не только прятала одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Д.Фучеджи, но и, по имеющейся информации, предоставила ему гражданство РФ и под этим предлогом отказала Украине в его экстрадиции", – отметили в МИД.

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Кроме того, в рамках переговоров о проведении взаимного освобождения удерживаемых лиц в сентябре – декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче по меньшей мере 9 человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами.

В МИД призывают международное сообщество к дальнейшим совместным усилиям по противодействию российской пропаганде и дезинформации, которые являются важным элементом российской агрессии и дестабилизирующих действий, направленных против Украины и других демократических государств.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков погибли 46 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько проукраински настроенных человек. Затем эпицентр событий переместился на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сторонников сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2 мая 2014 года стало трагическим днем в истории Одессы и выразил сочувствие родным погибших.

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