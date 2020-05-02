Годовщина трагедии 2 мая: что сейчас происходит в Одессе (фото и видео)

В Одессе проходят мероприятия, связанные с шестой годовщиной трагических событий 2 мая 2014 года, когда в результате массовых беспорядков и пожара в здании областной федерации профсоюзов погибли люди. Пока ситуация в городе спокойная, полицейские взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь. Об этом пишет Думская.

Куликово поле оцеплено по периметру сотнями правоохранителей, но людей с цветами пропускают по двое. Возле площади собралось около 50 человек с цветами. Многие из них пришли без масок.

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Также сообщалось, что безопасность граждан обеспечивают более 1 500 правоохранителей, среди которых – работники полиции, спасатели и нацгвардейцы. Копы проводят разъяснительную работу с людьми.

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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков погибли 46 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько проукраински настроенных человек. Затем эпицентр событий переместился на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сторонников сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

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