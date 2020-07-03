В "Голосе" рассказали, почему против увольнения Смолия из НБУ

Фракция партии "Голос", скорее всего, не поддержит отставку главы НБУ Якова Смолия. Такое мнение высказала в комментарии сайту "Сегодня" член фракции, экс-замминистра экономического развития Юлия Клименко.

"Мы рассмотрим этот вопрос на фракции перед началом внеочередного заседания. Но в целом могу сказать, что мы против того, чтобы в данное время проводить такие кадровые перестановки. В стране не лучшая ситуация в стране – экономические проблемы, "дыра в бюджете". Тасовать кадры в таких условиях нелогично", – сказала она.

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По словам Юлии Клименко, "скоропостижная замена главы НБУ приведет к расшатыванию финансовой ситуации, что непозволительно".

"Посмотрите, курс уже начал шататься, потому что инвесторы приостановили деятельность. Нет вопросов, если человек хочет уйти. Но давайте искать кандидатуры (на замену), предлагать, рассматривать. Чтобы хотя бы обеспечить стабильность. Но в целом я лично против кадровых изменений в такое время", – сказала народный депутат.

Как сообщали новости "Сегодня", действующий глава НБУ написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление, но не уточнил, о чем конкретно речь. В то же время правление Нацбанка призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. Позже Смолий рассказал, что он имел в виду под политическим давлением.

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказал о позиции ее фракции по голосованию. Она уверена, что увольнение чиновника будет поддержано.

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