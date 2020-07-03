Голосование за отставку Смолия: в "Слуге народа" рассказали о позиции депутатов

Во фракции "Слуга народа" уверены, что отставка главы НБУ Якова Смолия будет сегодня поддержана парламентом. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщила народный депутат от этой политической силы Ирина Верещук.

"На 14:00, запланировано внеочередное пленарное заседание парламента, и, я думаю, отставка главы НБУ будет принята. На фракции мы еще не обсуждали этот вопрос – как голосовать. Но то, что я слышу, общаясь с коллегами, позволяет говорить, что голосование будет положительным. Ни у кого возражений нет", – сказала она.

Реклама

По словам Ирины Верещук позиция парламентариев формируется на основании того, что Смолий добровольно подал в отставку.

"Это его заявление, он имеет право уйти. Мы не можем заставить человека оставаться на должности. Это же не политическое заявление господина Вакарчука, по которому мы могли принимать политическое же решение. Нацбанк – независимый регулятор, в законодательстве заявление об отставке фигурирует, как одно из оснований отставки. Президент также поддержал представление. Потому вопросов здесь нет", – отметила нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", действующий глава НБУ написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление, но не уточнил, о чем конкретно речь. В то же время правление Нацбанка призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. Позже Смолий рассказал, что он имел в виду под политическим давлением.

Также Ирина Верещук называла нам возможных кандидатов на замену Смолию. Есть один вполне реальный и еще трое мало вероятных вариантов.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама