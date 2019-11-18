В Госбюро расследований создан спецотдел по делам Майдана

Генеральная прокуратура прекращает расследование производств и передает их в другие органы

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В Государственном бюро расследований создано подразделение по делам Майдана в связи с тем, что Генеральная прокуратура прекращает расследование данных уголовных производств. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"В центральном аппарате Государственного бюро расследований создано отдельное подразделение по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Новый следственный отдел получит из Генеральной прокуратуры Украины материалы дела Майдана и продолжит досудебное расследование этих уголовных производств", – говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что создание отдельного подразделения стало возможным только за счет перераспределения и сокращения должностей в других структурных подразделениях ведомства.

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Напомним, согласно действующему законодательству, 20 ноября 2019 года органы прокуратуры прекращают досудебное расследование в существующих уголовных производствах и в течение трех месяцев передают их в соответствующие органы досудебного расследования. Органы прокуратуры будут осуществлять только процессуальное руководство в уголовных производствах. Также в Генпрокуратуре ранее рассказывали, что дела "разбросают" на три ведомства. Кому передадут дела по соратникам Януковича и расстрелам Майдана.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в ГПУ создан департамент по делам Майдана, деятельность которого будет сосредоточена на процессуальном руководстве в производствах о преступлениях, совершенных во время Революции достоинства. Начальником департамента назначен Виктор Мысяка.

Ранее дела Майдана вел Сергей Горбатюк, но был уволен из ГПУ. Смотрите видео с его комментариями:

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