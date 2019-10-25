В ГПУ рассказали, кому передадут дела по соратникам Януковича и расстрелам Майдана

В Генпрокуратуре также ответили на обвинения в попытке остановить расследования расстрела майдановцев

/ Фото: Сегодня

Генеральная прокуратура передаст производства по экономическим преступлениям беглого экс-президента Виктора Януковича в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), а производством по расстрелу Майдана будет заниматься государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что сейчас ведутся консультации и в ближайшее время будет сформирована рабочая группа с участием защитников семей погибших на Майдане, которая примет участие в аудите производств о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства.

Расследование по делам Майдана проводили 43 следователя и прокурора управления специальных расследований ГПУ. В то же время, согласно законодательству Украины, органы прокуратуры с 20 ноября теряют право на досудебное расследование, и все производства после аудита должны быть переданы соответствующим органам досудебного расследования.

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"Так, в НАБУ будут направлены экономические эпизоды уголовных производств по окружению бывшего президента Виктора Януковича. Разбирательства о расстрелах на Майдане и других насильственных преступлениях будут переданы в ГБР. В будущем, при необходимости, с целью комплексного исследования определенные эпизоды могут консолидироваться генеральным прокурором в одном органе досудебного расследования", – заявили в Генпрокуратуре.

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В то же время в ведомстве опровергли обвинения в том, что якобы новое руководство ГПУ пытается остановить расследования по делам Майдана. Отметим, накануне экс-начальник управления спецрасследований Сергей Горбатюк именно с этим связан свое увольнение.

"Сейчас распространяемая информация о якобы остановке расследования производств о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, является неправдивой и манипулятивной. Эта тема должна рассматриваться в рамках закона и с уважением к родственникам погибших на Майдане и общества в целом, которые шестой год не получают ответы на вопросы, которые изменили их жизнь", – заявили в ГПУ.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Сергей Горбатюк заявлял, что якобы генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что преступной организации Януковича не существует. Он раскритиковали действия нового руководства Генпрокуратуры.

Ранее мы писали о том, в чем подозревают министров времен Януковича. Перед бегством из страны бывшие министры переписывали имущество на друзей и родственников, теперь же меняют гражданство, пытаются сохранить активы, но надеются вернуться в Украину.

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