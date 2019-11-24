В Госдепе США напомнили Лаврову о важном моменте по Украине

Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Выполнение Россией Минских соглашений, а значит прекращения агрессии против Украины, является одним из главных условий для улучшения отношений с США. Об этом заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым первый замгоссекретаря США Джон Салливан.

"Замгоссекретаря Салливан подчеркнул на встрече с главой МИД Лавровым, что улучшение двусторонних отношений зависит от выполнения Москвой положений Минских договоренностей, а также – от того, откажется ли она от попыток подорвать наши демократические процессы", – заявили в Госдепе.

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Лавров и Салливан помимо Украины также обсудили Сирию, КНДР, сотрудничество по борьбе против терроризма и "вопросы стратегической безопасности".

Стоит отметить, что сейчас в США рассматривают кандидатуру Салливана на пост посла США в РФ. Комитет по иностранным делам сената уже высказался за его назначение. Теперь по этому вопросу должен проголосовать сенат в полном составе.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Лавров выступал с заявлением о Минских соглашениях. Он четко дал понять, что альтернативу "Минску" по урегулированию ситуации на Донбассе – нет, и призвал выполнять договоренности.

Отметим, что в России регулярно цинично заявляют о необходимости выполнения соглашений по Донбассу, но сами же регулярно их срывают: еще ни одно перемирие на фронте не соблюдалось поддерживаемыми Россией боевиками, украинских военных обстреливают каждый день; также на Донбасс заводят и вооружение, и боеприпасы, даже отправляют курсантов военных училищ для прохождения "практики" на передовой, что не раз фиксировалось украинской разведкой.

Украинская сторона четко придерживается режима прекращения огня и стреляет только в ответ на вооруженные провокации. Однако в Киеве не раз заявляли, что Минские соглашения не дают результата.Так, ранее президент Владимир Зеленский назвал главную проблему Минских соглашений. Он называет "Минск" неэффективным и считает, что его нужно пересмотреть в "нормандском формате".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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