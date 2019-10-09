Лавров сделал заявление по Минским соглашениям и Украине

Сергей Лавров / Фото: AFP

Россия рассчитывает, что новое правительство Украины обеспечит последовательное выполнение Минских договоренностей. Об этом заявил 9 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

"Упомянули мы и о необходимости выполнять Минские договоренности в том, что касается урегулирования на востоке Украины. Им нет никакой альтернативы, и мы очень рассчитываем, что новое правительство Украины будет из этого исходить и что будет обеспечена последовательность действий, которые должны вписываться в заявленную президентом (Украины Владимиром) Зеленским логику выполнения этого важнейшего документа", – сказал он.

Напомним, разведение войск на Донбассе было сорвано 7 октября из-за обстрелов боевиками, однако в Москве обвиняют Киев в якобы нежелании начинать этот процесс.

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Стоит отметить, что Россия, выражая свое возмущение, забыла упомянуть, что, согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого начинается в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако, по данным штаба Объединенных сил, 6 октября боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, чем сорвали мирный процесс.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 октября, комментируя ситуацию с разведением сил в Петровском и Золотом, отметил, что "Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на "республики" Донбасса", но считает их якобы "самостоятельными", намекнув, что Москва не может гарантировать выполнение договоренностей боевиками.

Как сообщали новости "Сегодня", военное командование Украины заявляло, что разведение сил в этих районах перенесено на 9 октября.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк объяснил, как будут разводить войска на Донбассе. Он отмечает, что разведение "должно быть сделано технически правильно, потому что уже есть позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена". Руководитель Минобороны заверил, что украинская сторона проследит за тем, чтобы отведение сил не было односторонним.

Также военные рассказали, как разведут войска в районе Золотого. Подробнее смотрите в сюжете:

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