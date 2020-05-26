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  1. Новости политики

В Госдуме предложили взять "Л/ДНР" под протекторат России

26 мая, 11:40

Сергей Мартынец

Даже в РФ признают глубокий кризис на оккупированных территориях

Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов призвал взять т.н. "ДНР" и "ЛНР" под временный протекторат РФ. Об этом сообщили в пресс-службе политической силы.

Он напомнил, что уже год прошел с того момента, как президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.

"России необходимо взять "ДНР" и "ЛНР" под временный протекторат. Только введя особый статус для "республик" в составе РФ, Донбасс сможет вернуть мир на свою землю и преодолеть коронавирус, начать жить нормально. Такова наша историческая и нравственная задача … В наше гражданство вошли 230 тыс. человек, и с каждым днем их становится все больше, – это люди, ставшие россиянами не только по духу, но и по букве закона. Так что еще нужно нашей власти, чтобы встать на их защиту?" – сказал Миронов.

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Российский депутат признал, что оккупированные территории находятся в глубоком кризисе и изоляции с 2014 года, вот только забыл упомянуть, что к этому привела агрессия России.

Несмотря на отдельные призывы российских политиков "защитить" оккупированные территории от развязанной Кремлем войны, сама Россия не особо видит их в своем составе. Как сообщали новости "Сегодня", даже Москва не признает субъектность "ЛНР" и "ДНР". Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников объяснил не самую приятную ситуацию для боевиков.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия Донбасс Госдума РФ

Источник: Сегодня

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