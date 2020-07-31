В Госдуме угрожают официально поставлять оружие боевикам "ЛДНР"

Москва недовольна, что США хотят предоставить Украине военной помощи на 300 миллионов

Россия регулярно завозит на Донбасс вооружение, технику и боеприпасы, но, конечно же, не признает этого. Однако теперь российский парламент намерен официально легализовать военную поддержку террористов т.н. "ЛНР" и "ДНР".

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Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает "Интерфакс".

По его словам, это будет ответом на предоставление военной помощи Украины от США, в частности речь идет о законе, который предполагает 300 миллионов долларов для нашей страны.

"Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине наоборот нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять – "ДНР" и "ЛНР". В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти республики официально", – сказал Калашников.

Российский депутат отметил, что Россия намерена "защитить" людей на оккупированных территориях "если не войсками, то хотя бы поставками оружия"

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"И закрыть эту тему – не стесняться поставлять оружие "ДНР" и "ЛНР", – сказал Калашников.

Как сообщали новости "Сегодня", в Сенате представили законопроект об увеличении военной помощи Украине. Члены комитета Сената по иностранным делам от Республиканской и Демократической партий предлагают выделить Украине 300 миллионов долларов. Этот документ также предполагает назначение нового спецпредставителя США по Украине.

Отметим, что Россия постоянно отрицает свое участие в войне на Донбассе, а вооружение и новейшую российскую технику боевики якобы "нашли в шахтах". Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что "их там нет".

"Наших войск там нет. Вооружения там достаточно, и на вопрос о том, откуда берется это вооружение, я всегда отвечаю: там, где одна сторона берет, там всегда появляются возможности и у другой стороны", – заявлял хозяин Кремля.

В то же время бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявлял, что на Донбассе российских танков больше, чем у всех стран Западной Европы. В свою очередь глава МВД Арсен Аваков озвучивал количество войск РФ на Донбассе.

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