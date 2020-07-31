В Сенате представили законопроект об увеличении военной помощи Украине: о какой сумме идет речь

Законопроект предусматривает выделение до 4 млн долларов на подготовку украинских военнослужащих

Члены комитета Сената США по иностранным делам от Республиканской и Демократической партий представили законопроект, согласно которому Украине должна быть выделена ежегодная военная помощь в размере 300 млн долларов. Об этом пишет Reuters.

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Законопроект предусматривает выделение до 4 млн долларов на подготовку украинских военнослужащих. Министерство обороны США и Госдепартамент, должны будут доложить о расходах и потребностях украинских вооруженных сил, а также подготовить план по оказанию помощи в сфере обеспечения безопасности Украины.

Теперь обе версии должны быть согласованы комиссией из представителей обеих палат. После этого конгрессмены и сенаторы вновь должны будут проголосовать за согласованный документ. Итоговый проект бюджета будет направлен главе государства Дональду Трампу на подпись.

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Ранее дипломат рассказал, на какую военную помощь США может рассчитывать Украина.

Напомним, Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на 2020 финансовый год на сумму 250 млн долл. по программе "Инициатива по поддержке безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

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