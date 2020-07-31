Українська
$ 27,69
32,55
  1. Мировые новости
  2. США

В Сенате представили законопроект об увеличении военной помощи Украине: о какой сумме идет речь

31 июля, 02:32

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Законопроект предусматривает выделение до 4 млн долларов на подготовку украинских военнослужащих

Члены комитета Сената США по иностранным делам от Республиканской и Демократической партий представили законопроект, согласно которому Украине должна быть выделена ежегодная военная помощь в размере 300 млн долларов. Об этом пишет Reuters.

Реклама

Законопроект предусматривает выделение до 4 млн долларов на подготовку украинских военнослужащих. Министерство обороны США и Госдепартамент, должны будут доложить о расходах и потребностях украинских вооруженных сил, а также подготовить план по оказанию помощи в сфере обеспечения безопасности Украины.

Теперь обе версии должны быть согласованы комиссией из представителей обеих палат. После этого конгрессмены и сенаторы вновь должны будут проголосовать за согласованный документ. Итоговый проект бюджета будет направлен главе государства Дональду Трампу на подпись.

В тренде
В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко: фото и видео

Ранее дипломат рассказал, на какую военную помощь США может рассчитывать Украина.

Напомним, Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на 2020 финансовый год на сумму 250 млн долл. по программе "Инициатива по поддержке безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США помощь сенат военная помощь законопроект помощь Украине

Источник: ТАСС

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Освобождение заложников в Луцке: США сделали заявление
Освобождение заложников в Луцке: США сделали заявлениеСША
Трамп оценил умственные способности Путина
Трамп оценил умственные способности ПутинаСША
Коронавирус подобрался вплотную к Трампу: что с президентом США
Коронавирус подобрался вплотную к Трампу: что с президентом СШАСША
США подготовили для России финансовую бомбу – дипломат
США подготовили для России финансовую бомбу – дипломатЭкономика
Кулеба:
Кулеба: "Россия потеряла шансы нормализовать аннексию Крыма"Политика
Пентагон рассекретит данные об НЛО – СМИ
Пентагон рассекретит данные об НЛО – СМИСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять