Госпогранслужба объяснила запрет въезда лидеру союза венгров Румынии
Румынский дипломат возмущен и теперь намерен обратиться в посольство Украины за объяснениями
Лидера Демократической союза венгров Румынии (ДСВР) Хунора Келемена 6 апреля наши пограничники не пустили в Украину по указанию правоохранительных органов. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.
Он сказал, что не может раскрыть информацию о непосредственной причине запрета въезда в Украину гражданину Румынии, и какой именно орган выдал соответствующее поручение.
"Могу подтвердить, что вчера не пустили в пункте пропуска "Тиса" на въезд в Украину, в связи с тем, что в отношении него было поручение одного из правоохранительных органов о запрете въезда", – сказал Слободян.
Как мы уже сообщали, 6 апреля в Украину не пустили лидера союза венгров Румынии. По словам Келемена, он ехал в Ужгород на празднование 30-летия организации Общества венгерской культуры Закарпатья.
В то же время МИД Венгрии хочет встретиться с послом Украины из-за запрета въезда в страну главе ДСВР. Келемен сообщил, что предъявил румынский дипломатический паспорт и сообщил МИД Румынии о запрете на въезд в Украину. Он намерен обратиться в посольство Украины в Бухаресте за объяснениями.
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