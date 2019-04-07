Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости политики

Госпогранслужба объяснила запрет въезда лидеру союза венгров Румынии

Сегодня, 14:20

Румынский дипломат возмущен и теперь намерен обратиться в посольство Украины за объяснениями

Хунор Келемен. Фото: facebook.com/kelemenhunor.rmdsz
Хунор Келемен. Фото: facebook.com/kelemenhunor.rmdsz.
Госпогранслужба объяснила запрет въезда лидеру союза венгров Румынии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9db/e72/5ca9dbe72f5cc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9db/e72/5ca9dbe72f5cc.jpg Политика Румынский дипломат возмущен и теперь намерен обратиться в посольство Украины за объяснениями

Лидера Демократической союза венгров Румынии (ДСВР) Хунора Келемена 6 апреля наши пограничники не пустили в Украину по указанию правоохранительных органов. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Он сказал, что не может раскрыть информацию о непосредственной причине запрета въезда в Украину гражданину Румынии, и какой именно орган выдал соответствующее поручение.

"Могу подтвердить, что вчера не пустили в пункте пропуска "Тиса" на въезд в Украину, в связи с тем, что в отношении него было поручение одного из правоохранительных органов о запрете въезда", – сказал Слободян.

Как мы уже сообщали, 6 апреля в Украину не пустили лидера союза венгров Румынии. По словам Келемена, он ехал в Ужгород на празднование 30-летия организации Общества венгерской культуры Закарпатья.

В то же время МИД Венгрии хочет встретиться с послом Украины из-за запрета въезда в страну главе ДСВР. Келемен сообщил, что предъявил румынский дипломатический паспорт и сообщил МИД Румынии о запрете на въезд в Украину. Он намерен обратиться в посольство Украины в Бухаресте за объяснениями.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Румыния, дипломат, слободян, въезд

Вы сейчас просматриваете новость " Госпогранслужба объяснила запрет въезда лидеру союза венгров Румынии". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украину не пустили на выборы канадского журналиста с гражданством РФ

14 марта, 14:07

Гражданин РФ постоянно проживает в Канаде и работает там на одном из телеканалов, но за ним числится нарушение

В Украину не пустили известную российскую телеведущую

5 февраля, 15:00

Пограничники узнали, что Анастасия Ивлеева нарушила украинское законодательство в 2017 году

Украинские пограничники не впустили в Украину восьмерых моряков РФ

24 января, 13:55

Восьмерым морякам запретили въезжать на территорию Украины сроком на 3 года

Госпогранслужба продолжает контролировать въезд россиян в Украину

28 декабря 2018, 21:01

Пограничному контролю второй линии также подвергаются и женщины, так как и они могут работать по заданиям спецслужб РФ

В Украине активизировался новый вид “охоты” на детей

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

В Украине готовят "Кровную месть"

Коты полезны для здоровья

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Названа страна, куда из РФ массово бегут «воры в законе»

Ученые доказали внеземное происхождение жизни на нашей планете

Как сейчас выглядит и где живет Анна Курникова?

Самые богатые женщины российского шоу-бизнеса

Актрисе Дженнифер Энистон – 50. Фотогалерея
Загрузка...

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

Сегодня, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

Сегодня, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

Сегодня, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Кабмин дал добро на снижение цены: газ подешевел и может подешеветь еще больше

5 апреля, 07:51

Тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Названа крупная сумма, которую Россия выдала на фильм Зеленского

Аваков о возвращении Саакашвили в Украину