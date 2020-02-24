В Кабмине отреагировали на решение суда по Насирову

Министр юстиции Украины Денис Малюська уточнил, что Шестой апелляционный административный суд не восстанавливал экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова в должности, а лишь признал его увольнение незаконным. Об этом он написал в Facebook.

Он объяснил, что на самом деле апелляционный суд не восстанавливал Насирова на посту главы ГФС, поскольку ранее по требованию самого экс-чиновника производство о его восстановлении в должности и взыскании невыплаченной зарплаты было остановлено.

"Вместо этого суд действительно оставил без изменений решение суда первой инстанции и подтвердил незаконность распоряжения Кабинета министров об увольнении господина Насирова с должности председателя ГФС. То есть, текущий статус: освобождение признано незаконным, принудительного восстановления в должности нет", – написал Малюська.

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Министр добавил, что сейчас ожидает полного решения суда, чтобы потом подать кассационную жалобу на решение суда предыдущей инстанции.

В тренде Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС

Как сообщали новости "Сегодня", в марте 2017 года детективы НАБУ уведомили Романа Насирова о подозрении в совершении преступления, после чего его задержали. Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр", что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет более 2 млрд гривен.

31 января 2018 года Кабмин уволил Насирова после заключения специальной государственной комиссии. После этого он подал в суд на правительство Украины с требованием отменить решение Кабмина о его увольнении. А 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Насирова в должности главы ГФС.

Отметим, что в декабре того же года Кабинет министров принял решение о разделении Государственной фискальной службы на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Обе новые структуры уже получили своих руководителей.

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