В Киеве напали на представительницу миссии ОБСЕ: стали известны подробности
Наблюдательница от БДИПЧ приехала в Украину для мониторинга президентских выборов
Представительница Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ подверглась нападению ночью 16 марта – ее ограбили и были нанесены травмы. Об этом рассказал представитель БДИПЧ Томас Раймер.
Наблюдательница прибыла в столицу Украины для наблюдения за президентскими выборами. В ОБСЕ связывают нападение с попыткой ограбления и не более того.
"На члена основной команды миссии было совершено нападение рядом с ее апартаментами в 1:30 в субботу (16 марта – ред.), что, как считается, было попыткой ограбления. Она закричала на нападавшего, когда тот ударил ее, и он сразу же убежал. Нет никаких признаков, свидетельствующих, что нападение было связано с ее работой в миссии по наблюдению за выборами, но, наоборот, как я отметил, это дело уличной преступности", – сказал Раймер.
По его словам, она получила незначительные травмы лица и ноги. После этого было сообщено в полицию.
Отметим, что согласно последним данным, ЦИК зарегистрировал на выборах 967 международных наблюдателей. В то же время, как на днях стало известно, на выборы в Украину ОБСЕ включила в списки 24 наблюдателей от России. Международная организация подала соответствующий список в Центризбирком Украины.
Хотя Киев ранее уже однозначно заявлял, что российских наблюдателей в Украине не будет – был даже принят Верховной Радой закон о недопуске российских наблюдателей на выборы.
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