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В Киеве напали на представительницу миссии ОБСЕ: стали известны подробности

Сегодня, 17:07

Наблюдательница от БДИПЧ приехала в Украину для мониторинга президентских выборов

Фото: БДИПЧ/ОБСЕ
Фото: БДИПЧ/ОБСЕ.
В Киеве напали на представительницу миссии ОБСЕ: стали известны подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fb3/0b2/5c8fb30b2ba81.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fb3/0b2/5c8fb30b2ba81.jpg Политика Наблюдательница от БДИПЧ приехала в Украину для мониторинга президентских выборов

Представительница Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ подверглась нападению ночью 16 марта – ее ограбили и были нанесены травмы. Об этом рассказал представитель БДИПЧ Томас Раймер.

Наблюдательница прибыла в столицу Украины для наблюдения за президентскими выборами. В ОБСЕ связывают нападение с попыткой ограбления и не более того. 

"На члена основной команды миссии было совершено нападение рядом с ее апартаментами в 1:30 в субботу (16 марта – ред.), что, как считается, было попыткой ограбления. Она закричала на нападавшего, когда тот ударил ее, и он сразу же убежал. Нет никаких признаков, свидетельствующих, что нападение было связано с ее работой в миссии по наблюдению за выборами, но, наоборот, как я отметил, это дело уличной преступности", – сказал Раймер.

По его словам, она получила незначительные травмы лица и ноги. После этого было сообщено в полицию.

Отметим, что согласно последним данным, ЦИК зарегистрировал на выборах 967 международных наблюдателей. В то же время, как на днях стало известно, на выборы в Украину ОБСЕ включила в списки 24 наблюдателей от России. Международная организация подала соответствующий список в Центризбирком Украины.

Хотя Киев ранее уже однозначно заявлял, что российских наблюдателей в Украине не будет – был даже принят Верховной Радой закон о недопуске российских наблюдателей на выборы.

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Тег Киев, обсе, нападение, наблюдатели

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Источник:

УНИАН

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