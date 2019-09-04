В Контактной группе считают, что созданы все условия для разрешения ситуации на Донбассе

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В Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины считают, что в настоящее время созданы все условия для разрешения ситуации на Донбассе на основе Минских соглашений. Об этом заявил по итогам очередной встречи в Минске полпред РФ Борис Грызлов.

"Сегодня состоялась первая встреча Контактной группы после начала работы нового созыва Верховной рады и утверждения нового правительства Украины, — заметил он. — Участники заседания считают, что теперь созданы все условия для последовательного политического урегулирования кризиса на Донбассе на основе Минских договоренностей".

Грызлов также отметил, что недавняя встреча представителей лидеров "нормандской четверки" в Берлине актуализировала приоритеты работы Контактной группы.

Положительную динамику в работе Контактной группы подтвердил в свою очередь спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик. По его словам, "результаты последних заседаний Контактной группы внушают определенный оптимизм". "Завтра, — напомнил Сайдик, — исполняется пять лет со дня подписания Минского протокола. В связи с этим участники Контактной группы подтвердили полную приверженность Минским соглашениям". В связи с этим он отметил, что политическая подгруппа сегодня обсуждала вопросы имплементации формулы Штайнмайера, амнистии, местных выборов и децентрализации.

Добавим, что на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе в Минске был принят ряд решений, касающихся выхода из нынешней ситуации.

в гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению удерживаемых лиц.

"Начат ремонт моста в Станице Луганской. Чтобы работы были завершены до конца осени, украинские мостостроители готовы работать над его восстановлением круглосуточно и без выходных. Подчеркиваем: весь процесс ремонта мостового перехода должен быть полностью дополитизирован", – добавила пресс-секретарь Кучмы.

"В социально-экономической подгруппе достигнута договоренность о дальнейшем восстановлении устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса, в которой нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения. Отдельно речь шла о возвращении государственной и частной украинской собственности на территории ОРДЛО. Согласовано, что во время следующего заседания подгруппы будет рассмотрен частный пример предприятия, который должен быть возвращен украинскому владельцу – хлебозавод", – резюмировала Олифер.

Напомним, что среди других тем "Минска" должно было стать водоснабжение оккупированных территорий и подготовка к международному аудиту компании "Вода Донбасса".

Заметим, что Россия совершенно по-своему пытается интерпретировать как Минские договоренности, так и "формулу Штайнмайера" с механизмом введения в действие закона об особом статусе Донбасса, которая обсуждалась, однако не была принята в качестве руководства к действию в Донбассе.

Об этом сказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я очень хорошо помню саммит (в 2016 году в Париже. – Авт. ), на котором Франк-Вальтер (тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. – Авт. ) вышел с этим предложением. Россия пытается интерпретировать эту "формулу" абсолютно по-своему. Для России важно сохранить свое неосязаемое, но абсолютное влияние на оккупированный Донбасс. Она интерпретирует эту "формулу" так, что после выборов (причем выборы не должны быть ни честными, ни свободными, а просто выборы, где Россия назначит, кто выиграет… Или пытается затянуть нас в ловушку, чтобы мы это вместе сделали. Представляете, что после этого будет?)... начнут действовать специальные условия для Донбасса, которые будет определять Россия и будет пытаться надеть нам на голову. Вот так это на самом деле видит Россия", – сказал Климкин.

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В то же время бывший глава украинского МИДа считает, что переходные элементы для оккупированного Донбасса должны быть, ведь нельзя с "оккупированной" ситуации перейти сразу к нормальной, цивилизованной и безопасной украинской жизни.

"Но это должны быть переходные элементы, а не только российский контроль над оккупированным Донбассом на все будущее. И это будет означать, что с Донбасса начнется российская логика "федерализации" Украины. Поэтому, как и Минские договоренности мы понимаем абсолютно по-другому – что есть определенный текст, пусть он компромиссный, но мы его читаем так, а Россия – так; так и "формулу Штайнмайера" Россия интерпретирует сугубо в свою пользу. Это значит – никаких честных и свободных выборов, назначение того, кто выиграет – тот, кто устроит Россию, сохранение российского контроля непосредственно и косвенно. Поскольку России мешает не Донбасс – России мешаем мы. Мы как вообще свободное и демократическое общество, поскольку существование этого общества отрицает вообще саму логику путинской модели", – говорит Климкин.

На вопрос сайта "Сегодня" о том, существовала ли эта формула на бумаге, бывший министр иностранных дел Украины ответил: "Когда-то, и мы хорошо это помним, два министра – это Франк-Вальтер и его французский коллега – написали письмо, где изложили свое видение.

"Мы с ними его обсуждали и в принципе пришли (как всегда мы приходим с французскими и немецкими друзьями) к общей логике. Но у России совершенно другая логика, и последний известный саммит (лидеров "Нормандской четверки" в Берлине осенью 2016 года. – Авт. ), на котором российский президент сказал: "Ну, вот так думает Штайнмайер, но я думаю, что Штайнмайер вышел с таким предложением, и я его понимаю так..." Это обычная ловушка российской логики. Поэтому любые предложения по переходному формату - конечно, их нужно обсуждать. Должны быть специальные элементы для оккупированного Донбасса. В чем они должны состоять? Донбасс должен прийти к нормальной жизни через разоружение, контроль международного сообщества…То есть все эти идеи существуют, их можно обсуждать. Потом должны быть выборы. И я всегда говорил Лаврову на встречах: вот хочу я, условно, стать мэром Донецка, могу ли я вести кампанию? И он даже честно признал в присутствии министров, что это невозможно. Тогда какие же это свободные и честные выборы? А вот после этого нужно идти к интеграции оккупированного Донбасса полностью в украинское пространство. Если этого не будет – это начало российской модели федерализации. И это разрушит Украину", – резюмировал Климкин.

Как уже писали новости "Сегодня", "формула Штайнмайера" пришла на смену "плану Мореля". Как поясняли в посольстве Германии в Украине, "формула Штайнмайера" подразумевает одновременное принятие Верховной Радой во втором чтении поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и проведение там местных выборов. А Россия, также одновременно, выведет своих солдат и технику с Донбасса.

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