В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о Крыме

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas

В Кремле нервно отреагировали на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не намерена признавать незаконную российскую аннексию Крыма.

"В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что "президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым".

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Как известно, перед началом официального визита в Киев турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал Украину стратегическим партнером и соседом по Черноморскому региону.

"Анкара никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - подчеркнул он.

Ранее в Киеве напомнили о вероломной тактике России в Крыму.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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