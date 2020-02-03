В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о Крыме

В Кремле нервно отреагировали на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не намерена признавать незаконную российскую аннексию Крыма.
"В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что "президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым".
Как известно, перед началом официального визита в Киев турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал Украину стратегическим партнером и соседом по Черноморскому региону.
"Анкара никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - подчеркнул он.
Ранее в Киеве напомнили о вероломной тактике России в Крыму.
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
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