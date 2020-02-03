Аннексия незаконна: Эрдоган жестко напомнил России, чей Крым

Власти Турции не признают и не собираются признавать незаконную российскую аннексию Крыма.
Об этом перед началом официального визита в Украину заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.
"Турция на всех платформах поддерживает и продолжит отстаивать территориальную целостность Украины", – сказал он журналистам 3 февраля.
Эрдоган назвал Украину стратегическим партнером и соседом по Черноморскому региону.
"Анкара никогда не признает незаконную аннексию Крыма", – подчеркнул президент.
Он добавил, что Турция также поддерживает любые мирные усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, а также отметил тот вклад, который вносит в это Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
Напомним, что визит президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину начнется 3 февраля. Как уже сообщалось, в связи с этим в Киеве возможны временные незначительные ограничения дорожного движения.
Подробнее об отношениях Турции с Украиной и Россией читайте в материале "Донбасс, Крым, новые вооружения: о чем поговорят Зеленский и Эрдоган в Киеве" на сайте "Сегодня".
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