Аннексия незаконна: Эрдоган жестко напомнил России, чей Крым

Перед отбытием в Украину президент Турции сделал важное заявление по оккупированному полуострову

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Власти Турции не признают и не собираются признавать незаконную российскую аннексию Крыма.

Об этом перед началом официального визита в Украину заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

"Турция на всех платформах поддерживает и продолжит отстаивать территориальную целостность Украины", – сказал он журналистам 3 февраля.

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Эрдоган назвал Украину стратегическим партнером и соседом по Черноморскому региону.

"Анкара никогда не признает незаконную аннексию Крыма", – подчеркнул президент.

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Он добавил, что Турция также поддерживает любые мирные усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, а также отметил тот вклад, который вносит в это Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Напомним, что визит президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину начнется 3 февраля. Как уже сообщалось, в связи с этим в Киеве возможны временные незначительные ограничения дорожного движения.

Подробнее об отношениях Турции с Украиной и Россией читайте в материале "Донбасс, Крым, новые вооружения: о чем поговорят Зеленский и Эрдоган в Киеве" на сайте "Сегодня".

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