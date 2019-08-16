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В Кремле назвали условие встречи "нормандской четверки"

Сегодня, 17:12

У Путина хотят гарантированного политического результата

/ Фото: Reuters

Следующая встреча глав государств-членов "нормандской четверки" – Украины, Германии, Франции и России – по Донбассу должна быть подготовлена самым тщательным образом. В противном случае нельзя будет гарантировать политический результат.

Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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"Просто так проводить встречу без ее тщательной подготовки мы не хотели бы", — сказал Ушаков.

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Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Он напомнил, что, что на предстоящих 19 августа переговорах президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона будет обсуждаться война на Донбассе, а также возможные усилия по ее прекращению, в том числе в рамках нормандского формата.

Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным и отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.

Также сообщалось, что Эммануэль Макрон намерен связаться с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель относительно будущей встречи в "нормандском формате".

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Источник: ТАСС

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