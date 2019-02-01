В Кремле объяснили слова Путина по "защите" верующих в Украине
Президент РФ считает, что в Украине нарушаются права вероисповедания, и он дал понять, что так просто он этого не оставит
В Кремле намекнули, что не будут вводить войска для защиты верующих в Украине, но в то же время отмечают, что способ действия россиян зависит от Украины. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он уточнил, что хозяин Кремля имел ввиду "защиту" вероисповедания не только в Украине. Но в то же время Песков в ответ журналисту подчеркнул, что это не будет так, как в 2014 году "русский мир" пришел защищать украинцев на Донбассе и в Крыму (когда вторглись войска РФ для якобы "защиты населения" этих территорий).
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"Собственно, это зависит от Украины, как где будет осуществляться (защита верующих – ред.). На Донбассе, я вам неоднократно уже говорил, речь идет о гражданской войне, а в Крыму все нормально с вероисповеданием, как, собственно, во всей России, а Россия – это многонациональное и многофункциональное государство", – заявил спикер Кремля.
Напомним, вчера, 31 января, в Кремле на торжественном мероприятии по случаю десятилетия избрания Кирилла главой РПЦ Путин пообещал реагировать на нарушения свободы вероисповедания в Украине, но уверял, что уважает церковную независимость в соседней стране.
Кроме того, Путин разразился новой истерикой о создании Православной церкви Украины. Российскому лидеру все никак не дает покоя духовная независимость украинского государства, и он сравнил причастных к созданию ПЦУ с безбожниками ХХ века.
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