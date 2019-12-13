В Кремле ответили на слова Зеленского: "Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме"

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В Кремле снова дали понять, что возвращение Украине оккупированного Крыма не собираются обсуждать и призывают сосредоточиться на Минских соглашениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Владимира Зеленского о рукопожатиях с Путиным в случае возвращения полуострова

Он считает, что Киев должен сосредоточиться на Донбассе.

"Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме. Это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то мы уже говорили: здесь надо не Путину жать руку, а выполнять Минские договоренности. Тогда можно будет всем друг другу пожать руки…", – сказал Песков,

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Как сообщали новости "Сегодня", в эфире одного из украинских телеканалов Зеленский признал, что пожал руку Путину. В то же время он подчеркнул, что готов это сделать хоть 100 раз, если Россия вернет оккупированный Крым.

Отметим, что в Кремле призывают Киев к выполнению Минских соглашений, однако сами их и не выполняют, поскольку подконтрольные России боевики не прекращают обстрелы на Донбассе. Стоит напомнить, что в Париже на "нормандской встрече" договорились о полном прекращении огня до конца года, но оккупационные войска продолжают нарушать договоренности.

Напомним, что Путин снова пугает "резней" на Донбассе в случае, если Зеленский закроет войсками границу. Президент России заговорил о повторении трагических событий в Сребренице и вспомнил о националистах. В свою очередь Зеленский ответил на слова Путина о Сребренице.

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