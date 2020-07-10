В Кремле ответили, поздравлял ли Порошенко Путина с Днем России

В Кремле "забыли" о беседе президентов Украины и РФ шестилетней давности

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отрицает, что в 2014 году, уже после начала войны на Донбассе, экс-президент Украины Петр Порошенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с главным государственным праздником РФ – Днем России.

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Об этом, как сообщает ТАСС, "правая рука Путина" заявил во время брифинга 10 июля.

"Я не могу подтвердить этот факт, никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось, не осуществляется и сейчас, к сожалению", – сказал Песков.

Впрочем, вопреки словам Пескова, на сайте Кремля до сих пор есть публикация о телефонном разговоре президентов Украины и РФ 12 июня 2014 года. Порошенко проинформировал Путина о плане по мирному урегулированию на Донбассе, а также обсудил вопросы развития двусторонних отношений.

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"П. Порошенко также поздравил В. Путина с национальным праздником – Днём России", – сказано на сайте Кремля.

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Напомним, ранее в этом месяце в России завершился референдум о внесении изменений в Конституцию, которые позволят Путину после окончания своего нынешнего президентского срока избираться еще дважды, что фактически продлит его правление до 2036 года. Новости "Сегодня" разбирались, чем это грозит Украине и миру.

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