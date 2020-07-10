На Донбассе ВСУ ответили на обстрелы: боевики понесли потери

За прошедшие сутки потерь среди наших защитников нет

За прошлые сутки, 9 июля, российские боевики 7 раз обстреливали наши позиции, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.

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Как говорится в сообщении, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новолуганского оккупанты применили против наших защитников минометы 82-го калибра и противотанковый ракетный комплекс, а также артиллерийские системы калибра 122 мм и стрелковое оружие. Неподалеку Причепиловки противник обстрелял наши позиции из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики активизировались неподалеку Марьинки – оккупанты открывали огонь по украинским защитникам из автоматических станковых гранатометов.

"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По данным разведки, 9 июля наши защитники ранили двух захватчиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь за минувшие сутки в результате обстрелов противника среди украинских защитников нет.

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Напомним, 8 июля российские боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате обстрелов погиб один военнослужащий, еще трое – получили ранения.

Также ранее мы сообщали, что ВСУ рассматривают несколько сценариев возможной российской агрессии.

Как ВСУ уничтожили позиции боевиков на Донбассе – смотрите видео.

Видео: facebook.com/K2.54OMBr

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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