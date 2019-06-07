В Кремле прокомментировали вероятность встречи Путина с Зеленским

Со сменой власти в Украине все в ожидании первого контакта президентов двух стран

Фото: сайт Кремля

Москва продолжает настаивать на том, что вопрос встречи президента РФ Владимира Путина с главой украинского государства Владимиром Зеленским зависит от действий президента Украины. На это намекнул спикер Кремля Дмитрий Песков.

Говоря о возможной встрече лидеров стран, он сказал: "Пока в планах нет".

Также Песков дал понять, что Кремль сейчас изучает позицию новой украинской власти в отношении Москвы и украинско-российского кризиса.

"Мы живем во время легких способов распространения разных заявлений, но судить надо по делам", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, ранее заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко не исключал телефонного разговора Зеленского с Путиным: "У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов. Предыдущий президент (Петр Порошенко – Ред.) говорил с президентом Путиным, как вы помните".

В свою очередь председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" называл возможную дату встречи Зеленского с Путиным. По его словам, то, что встреча между лидерами стран не состоялась в рамках торжеств, приуроченных Нормандской операции, куда обычно приглашали раньше и президентов РФ и Украины, – тактический ход.

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