Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости политики

В Кремле прокомментировали вероятность встречи Путина с Зеленским

7 июня, 11:01

Со сменой власти в Украине все в ожидании первого контакта президентов двух стран

Фото: сайт Кремля

Москва продолжает настаивать на том, что вопрос встречи президента РФ Владимира Путина с главой украинского государства Владимиром Зеленским зависит от действий президента Украины. На это намекнул спикер Кремля Дмитрий Песков.

Говоря о возможной встрече лидеров стран, он сказал: "Пока в планах нет".

Также Песков дал понять, что Кремль сейчас изучает позицию новой украинской власти в отношении Москвы и украинско-российского кризиса.

"Мы живем во время легких способов распространения разных заявлений, но судить надо по делам", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Читайте также

Напомним, ранее заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко не исключал телефонного разговора Зеленского с Путиным: "У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов. Предыдущий президент (Петр Порошенко – Ред.) говорил с президентом Путиным, как вы помните".

В свою очередь председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" называл возможную дату встречи Зеленского с Путиным. По его словам, то, что встреча между лидерами стран не состоялась в рамках торжеств, приуроченных Нормандской операции, куда обычно приглашали раньше и президентов РФ и Украины, – тактический ход.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Путин, встреча, Зеленский, Песков

Вы сейчас просматриваете новость " В Кремле прокомментировали вероятность встречи Путина с Зеленским". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кремль о встрече "нормандской четверки": Украина должна выполнить "домашнее задание"

4 июня, 13:10

Песков считает, что Киев еще не готов к встрече лидеров стран "нормандского формата"

У Путина прокомментировали возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу

4 июня, 13:27

В Кремле дали понять, что авторитета Кучмы будет недостаточно и решить проблему Донбасса может другой человек

Новое условие Зеленскому: у Путина рассказали, чего ждут от Украины

3 июня, 15:15

Москва продолжает настаивать на неприемлемом для Киева варианте по Донбассу

У Путина намекнули, что требование морского трибунала по Украине выполнять не будут

27 мая, 11:04

Россия, похоже, не собирается отпускать украинских моряков, о чем дал понять Песков

Тарифы на газ: Что сказал представитель Зеленского в Кабмине

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

В Украине увеличили размер декретных - Фонд соцстрахования

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Как кошки воспринимают своих хозяев?

Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников

Какие изменения грядут в трудовом законодательстве Украины

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

Вчера, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

"Улыбались, обнимались…": итоги визита Владимира Зеленского в Брюссель

Вчера, 10:37

Первый зарубежный визит нового президента Украины не вышел комом

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

5 июня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

5 июня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

Аттестат за три года для Кабмина: как справилось правительство Гройсмана с управлением страной

5 июня, 07:19

Поменяли питание в армии, запустили реестр должников и не справились с ремонтом дорог

Пятнадцать подсказок человеку свыше

Известное лекарство от давления признали опасным для сердца

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь