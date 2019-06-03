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Встреча Путина и Зеленского состоится: названа возможная дата

3 июня, 11:03

То, что встреча между лидерами стран не состоится в рамках торжеств, приуроченных Нормандской операции, – тактический ход, считает эксперт

Владимир Зеленский и Владимир Путин
Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: Сегодня

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Российской Федерации Владимира Путина состоится не раньше августа. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, то, что такие переговоры не состоятся в рамках торжеств, приуроченных операции "Оверлорд", тактический ход и для украинской, и для российской сторон.

"Запрос на переговоры есть. И есть необходимость. Я думаю, есть большое желание у Зеленского включиться в переговоры. У Путина есть не столько желание возобновить переговоры, сколько интерес к Зеленскому. Есть потребность у Франции, Германии, США. Но то, что сейчас произошло, – тактика. И наш президент не совсем готов к активным переговорам. И Путин сейчас ведет такую тактическую игру – он просто не форсирует переговоры", – говорит Фесенко.

Как считает эксперт, такая встреча возможна после проведения парламентских выборов в Украине и после ряда встреч Зеленского с лидерами других стран.

"Встреча состоится не раньше августа. Возможно, осенью. И, я думаю, она возобновит переговоры в нормандском формате. Но перед этим Зеленский встретится с лидерами Германии и Франции, возможно, США. Потому что предполагается визит его в США и встреча с Трампом", – добавляет политолог.

Но помимо этого вопрос Украины может подниматься и в ближайшее время. К примеру, на тех же торжествах к годовщине высадки в Нормандии.

"Я думаю, на торжествах в связи с очередным юбилеем нормандской операции будет встреча западных лидеров, в рамках которого будет подниматься вопрос Донбасса", – подводит итог Фесенко.

Напомним, ранее эксперт Олег Стариков рассказал в комментарии сайту "Сегодня", какой именно должна быть первая встреча между Путиным и Зеленским.

Кроме того, эксперт-международник Богдан Яременко рассказал, почему Путину и Зеленскому нет смысла встречаться в ближайшее время.

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Тег переговоры, Путин, Крым, Донбасс, встреча, эксперт, Зеленский, обсуждение, политолог, фесенко, нормандия, нормандский формат

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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